Helios zaprasza na ekscytujące seanse!

"Venom 2: Carnage"

Wśród piątkowych premier na widzów czekać będzie obraz z pogranicza thrillera i science fiction – „Venom 2: Carnage”. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddiem Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia – Venomem. W drugiej części poznamy Carnage’a (Woody Harrelson). To zdecydowanie jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela. Reżyserem produkcji jest Andy Serkis.

"Ainbo - Strażniczka Amazonii"

Kolejną nowością będzie natomiast animacja „Ainbo - Strażniczka Amazonii”. Tytułowa dziewczynka dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię nie jest jedynym na świecie. Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Kierowana przez ducha zmarłej mamy, mająca za towarzyszy oswojone zwierzęta – pancernika i tapira-obżartucha – Ainbo zrobi wszystko, żeby uratować swoich ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii.

"Ron Usterka"

W nadchodzący weekend, 16 i 17 października, ciekawą propozycją dla małych kinomanów będzie również „Ron Usterka”, pozytywny film dla całej rodziny wyświetlany przedpremierowo. Historia Barneya, społecznie wycofanego gimnazjalisty, i Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego robota, który ma być jego „najlepszym przyjacielem z pudełka” to szereg przezabawnych perypetii, dzięki którym chłopiec i robot odkryją prawdziwą przyjaźń.

"Rodzinka rządzi"

Na najmłodszych w repertuarze kin Helios czekać będzie także przebojowa produkcja nominowana do Oscara - „Rodzinka rządzi”. Czy dorośli już bracia, których świat poznał cztery lata temu w filmie „Dzieciak rządzi” mają szansę się dogadać? Oj tak, ale najpierw muszą uporać się z kilkoma problemami. Wśród propozycji znajdzie się również animacja „Wilk na 100%”. Freddy Lupin ma prawie trzynaście lat i jest dziedzicem znamienitego rodu wilkołaków. Oj tak, wilkołaki są wśród nas! Za dnia wyglądają jak ludzie, ale nocami zmieniają się w wilki. Freddy właśnie w dniu swoich trzynastych urodzin po raz pierwszy ma przejść przemianę i stanąć na czele swojej watahy. A to dopiero początek tej niesamowitej przygody!

"Wesele"

Uwadze dorosłego widza umknąć nie może oczywiście tytuł „Wesele” – mocna produkcja Wojciecha Smarzowskiego, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Obraz mocny, pozostawiający widza z mnóstwem przemyśleń, wyróżniający się doskonałą fabułą i grą aktorską (między innymi: Roberta Więckiewicza, Michaliny Łabacz, Agaty Kuleszy czy Arkadiusza Jakubika).

"Nie czas umierać"

Barwne propozycje Heliosa wieńczy film, stanowiący wypadkową emocji, niesamowitego tempa wydarzeń i świetnej gry Daniela Craiga. Mowa oczywiście o produkcji „Nie czas umierać” – najnowszych przygodach słynnego agenta, przed którym stoi zadanie uratowania pewnego naukowca. Kto jak nie James Bond?

"44 koty"

W niedzielę, 17 października w ramach słynnych już Filmowych Poranków na najmłodszych czekać będą bajeczki z serii „44 koty”. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kotów: Lampo, Milady, Pilou oraz Klopsika, którzy razem tworzą muzyczny zespół - Arcykoty. Pokazy swoich wokalnych umiejętności dają w garażu, który odwiedza ich wielu kocich przyjaciół, wraz z którymi przeżywają niebywałe przygody. Tradycyjnie projekcje zostaną poprzedzone konkursami i zabawami w sali kinowej.

"Paryskie tango"

Już dzień później, 18 października, warto zarezerwować czas na Kino Konesera. O godzinie 18:00 na ekrany heliosowych kin zawita „Paryskie tango” – francuska komedia poprawiająca humor od pierwszego kadru! Przebojowa piosenkarka Sol od lat mieszka i tworzy w Buenos Aires. Chociaż na scenie jest wulkanem energii, to w sercu wciąż nosi ból po utracie syna. Pewnego dnia w przypływie emocji kobieta postanawia wrócić do Paryża i zbliżyć się do swojego 7-letniego wnuka i synowej – Evy, których nigdy nie widziała.

"Skandal. Ewenement Molesty"

21 października, w ramach cyklu Kultura Dostępna, zaprezentowany zostanie film dokumentalny „Skandal. Ewenement Molesty” – kawał świetnej historii polskiego rapu. Ursynowskie blokowiska, połowa lat 90-tych... Kilku chłopaków zafascynowanych muzyką zza wielkiej wody zakładają Mistic Molesta jako wyraz młodzieńczego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę hip-hopową, a oni sami staną się głosem młodego pokolenia.

