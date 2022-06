Gorący repertuar kin Helios!

Właśnie się rozpoczyna wakacyjny czas, lecz nie dotyczy on tego, co dzieje się w kinach. Helios pracuje pełną parą i w letnim repertuarze szykuje dla widzów same filmowe atrakcje! Sala kinowa to doskonałe miejsce, aby schronić się przed falą upałów i przenieść się w magiczny świat filmu. W nim każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie: od szalejących Minionków czy dinozaurów, po przelatujące nad głowami myśliwce i statki kosmiczne, zaś na fanów musicali czeka sam Elvis. Filmową zabawę czas zacząć!

"Minionki: Wejście Gru"

Światowy fenomen pop kultury powraca w zupełnie nowej odsłonie. Już 1 lipca Minionki zaatakują ekrany kin Helios! Te małe „czarne charakterki” o złotych sercach, pokochali mali i duzi kinomani. W komedii „Minionki: Wejście Gru” widzowie poznają nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy tylko o jednym – by stać się największym złoczyńcą świata. Jest chłopcem mieszkającym na przedmieściach, pracującym w swojej piwnicy nad planem przejęcia władzy nad światem. Długo jednak nie odnosi żadnego znaczącego sukcesu. Kiedy spotyka Minionki, łączy z nimi swoje siły. Razem budują pierwszą kryjówkę, projektują niezwykłą broń i w końcu wykonują pierwsze misje... Podczas premierowego weekendu (2 i 3 lipca, w wybranych godzinach) Helios organizuje także wyjątkowe seanse z animacjami. Na widzów czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania, a na każdego małego kinomana czekać będzie minionkowa niespodzianka!

"Elvis"

„Elvis” króluje na ekranach kin Helios i zdążył już oczarować sporą część widzów czekających na jego wielki powrót. To nie jest zwykła biografia - to nakręcony z rozmachem hit idealnie oddający ducha tamtych czasów. W tytułowej roli widzowie będą mogli podziwiać niesamowitego Austina Butlera, który jest wręcz stworzony, by grać Elvisa! Dwuletnie przygotowania do roli widać od pierwszych minut filmu, który ukazuje historię ponad 20-letniej relacji Elvisa z jego managerem, Pułkownikiem Parkerem (Tom Hanks). W tle wielka historia - ewoluujący krajobraz kulturowy, postacie z życia Presleya, które były dla niego nieskończonością i wielką inspiracją muzyczną. Widzowie zobaczą, jak dużo musiał poświęcić Elvis, by móc być tym, kogo pokochały miliony... Tego filmu nie można przegapić!

"Czarny telefon"

Czasami dla równowagi warto jest zobaczyć dobry horror w odmętach sali kinowej i jest ku temu świetna okazja... „Czarny telefon” z Ethanem Hawkiem to historia osadzona w latach 70-tych na przedmieściach Denver, gdzie grasuje tzw. „wyłapywacz” porywając kolejnego nastolatka. Klimatyczny, budzący niepokój film, jest ekranizacją powieści Joe Hilla – syna mistrza literatury grozy - Stephena Kinga.

"Top Gun: Maverick" i "Jurassic Word Dominion"

Dwa światowe hity: „Top Gun: Maverick” i „Jurassic Word Dominion” wciąż można zobaczyć na ekranach kin Helios. Top Gun zawitał do „elity miliarderów”, stał się jednym z 50 filmów, które przekroczyły granicę miliarda dolarów w światowym box office! To doskonały czas, aby zobaczyć jeszcze te filmy na dużym ekranie i poczuć związane z tym wielkie emocje!

"Buzz Astral"

Na wszystkich śmiałków i fanów międzygalaktycznych podróży, gotowych poznać historię „Buzz’a Astrala” czekają jeszcze wolne miejsca w heliosowym promie, który wyniesie ich na orbitę! Ta kosmiczna przygoda, pełna zaskakujących zwrotów akcji, przypadnie do gustu wszystkim fanom animacji. Widzowie będą świadkami heroicznych wyczynów Buzz’a Astrala, dla upamiętnienia których została stworzona kultowa zabawka pojawiająca się właśnie we wszystkich częściach Toy Story.

"Happy Together"

W najbliższy poniedziałek, 4 lipca Kino Konesera zaprezentuje film „Happy Together” - mistrzowski melodramat z największymi gwiazdami hongkońskiego kina. Rozstania i powroty, namiętność i chorobliwa zazdrość, przeplatane z potrzebą ekscytacji i stabilności. Uczuciowa pułapka, w jakiej tkwią bohaterowie, pozostaje źródłem bólu, z którego nie potrafią zrezygnować. Jedna z najbardziej poruszających historii miłosnych w dziejach kina - i jedna z najważniejszych fabuł dla społeczności LGBTIQ w Hongkongu.

"Kraina uśmiechu"

6 lipca pojawi się niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć na wielkim ekranie jednego z najlepszych obecnie tenorów na świecie - Piotr Beczała w spektaklu „Kraina uśmiechu” występuje w roli księcia Su-Czonga, śpiewającego słynną arię „Twoim jest serce me”. Historia wiedenki Lizy, która zakochała się w chińskim księciu i dla niego postanowiła rozpocząć nowe życie w Chinach, nie kończy się dobrze.

"Powrót do tamtych dni"

W czwartek, 7 lipca filmowa machina czasu cyklu Kultura Dostępna przeniesie widzów do lat 90-tych na jedno z wrocławskich osiedli, aby przyjrzeć się bliżej życiu pewnej rodziny. „Powrót do tamtych dni” przypomina widzom beztroskie lata, czasy Pewexu i Baltony, paczek z Ameryki i marzeń rodem z MTV. Jednak wszystko to miało swoją cenę, którą poznają główni bohaterowie filmu. Wartościowe kino z doskonałymi kreacjami Macieja Stuhra i Weroniki Książkiewicz.

