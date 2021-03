Fotografia Beksińskiego w Sosnowieckim Centrum Sztuki

„Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” to tytuł wystawy, którą oglądać będziemy mogli w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamku Sieleckim od 12 marca do 30 maja. Kuratorką wystawy jest Małgorzata Malinowska-Klimek. Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

„W fotografii czarno-białej musi być chociaż jeden punkt czystego, białego papieru i drugi punkt absolutnie maksymalnej czerni” - Zdzisław Beksiński.

Przytoczona deklaracja Beksińskiego, wynikająca z tradycyjnie pojmowanego warsztatu fotografii czarno-białej, stoi w ostrym kontraście z jego postawą poszukiwacza, eksperymentatora i odkrywcy. Przejawiał ją w zakresie komponowania kadru, budowania napięcia wewnątrz kompozycji, wprowadzania nowych tematów, eksploracji granic używanego medium. Beksiński posługiwał się aparatem, który mechanicznie rejestrował to, co znalazło się przed obiektywem, a jednocześnie chciał uzyskać na zdjęciu obraz swojej wizji, przestrzeń wyobraźni, niczym nieskrępowaną ekspresję. Między tymi biegunami rozpięta jest cała fotograficzna twórczość Beksińskiego: pole zmagania, zapis celebracji zasad oraz ich łamania. To nieustannie stawiane na nowo pytanie: czym jest? lub – czym może się stać fotografia?

Wystawa „Punkt bieli. Punkt czerniŚ” nie jest odtworzeniem którejś z autorskich prezentacji Beksińskiego, lecz zaledwie kuratorską wizją jego twórczości. Daje jednak możliwość zobaczenia tego, co najważniejsze: konkretnych zdjęć będących wyrazem niepowtarzalnej wyobraźni i determinacji w dążeniu do realizacji osobistych planów twórczych. Co prawda dorobek fotograficzny Beksińskiego datuje się na lata 50. XX wieku, niemniej nie jest to wystawa historyczna. Nie chcemy bowiem rezygnować z kontaktu z prezentowanymi dziełami w warstwie sensu stricto artystycznej. Zdjęcia te nadal silnie oddziałują na widza charakterystycznym zastosowaniem plamy bieli i czerni, kompozycją układu, zaskakującym kadrowaniem, kreacją wizyjnego tematu. Prace te powinny dialogować z fotografiami nam współczesnymi, dawać punkt odniesienia dla doświadczeń widzów i poszukiwań młodych twórców.