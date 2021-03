W Sosnowcu pojawią się dwa instrybutory. Co to takiego?/ fot. FB Arkadiusz Chęciński

W Sosnowcu niebawem pojawią się dwa instrybutory. Jak wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, to urządzenia służące do liczenia rowerzystów. Intrygująca nazwa sprawia, że wokół nowego przedsięwzięcia zrobiło się sporo szumu.

Skąd pomysł na nazwę instrybutory?

Mieszkańców nieco zaskoczyła zapowiedź prezydenta o rychłym postawieniu nowych urządzeń. Pomysł ten nie wszystkim przypadł do gustu.

- A jak już to cud urządzenie policzy tych rowerzystów to co z tą wiedzą Prezydent ma zamiar konstruktywnego uczynić? - pyta w mediach społecznościowych jedna z interneutek

Zaskakuje nie tylko ich przeznaczenie, ale i nazwa, która ma nawiązywać do popularnego w Internecie filmu. Stanowi on nagranie z policyjnej akcji, do której doszło w lutym tego roku na stacji Orlen w Rymaniu, w woj. zachodniopomorskim.

Przypomnijmy, że 37-letnia kobieta wjechała swoim bmw prosto w budynek stacji paliw. Kiedy demolowała witrynę, do akcji wkroczyli policjanci, którzy oddali strzały w kierunku auta. Jeden z bohaterów uwiecznionych na nagraniu radził: „W instrybutor nie strzel człowieku!”.

Stres i wzburzenie wzięły górę, a mężczyzna po prostu się przejęzyczył, a przejęzyczenie to sprawiło, że stał się bohaterem internetowego wirala. Niestety, internauci nie zapominają nawet najmniejszych potyczek językowych.

Popularność słowa postanowiły wykorzystać władze Sosnowca. Prezydent Arkadiusz Chęciński zapowiedział, że dwa nowe urządzenia, które będą służyły do liczenia rowerzystów, zostaną nazwane właśnie „żartobliwie” instrybutorami.