Filmowe środy w Mediatece. 12. wcieleń Colina Farrella w Sosnowcu

Już 7 października o godz. 11.00 Zagłębiowska Mediateka serdecznie zaprasza na Familijny Pokaz Filmowy.

Sosnowiecka biblioteka zaprasza na Filmowe środy

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich stałych bywalców Filmowych śród w Mediatece oraz osoby, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w darmowych środowych seansach, na kolejne pokazy – wartych uwagi – filmowych perełek.

Na dzieci wraz z osobami towarzyszącymi, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, czekać będzie niewiarygodna, mega zabawna komedia przygodowa dla całej rodziny, z olbrzymim i przesympatycznym pieskiem w roli głównej! Wstęp wolny.

Październikowe, listopadowe i grudniowe wieczory wypełnią nam filmy akcji, melodramaty, komedie kryminalne i widowiska kostiumowe z jednym z najpopularniejszych aktorów irlandzkiego pochodzenia – Colinem Farrellem. Na ekranie oprócz Farrella pojawią się m.in. Tom Cruise, Angelina Jolie, Forest Whitaker, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Russell Crowe, Ed Harris, Edward Norton, Ewan McGregor, Salma Hayek. Wstęp wolny.

Seanse odbywać się będą o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w środy października, listopada i grudnia 2023. Jeden z seansów – 18 października – wyjątkowo rozpocznie się o godz. 17.00!

Uprzejmie informujemy, że wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu. Prosimy o punktualność!

Repertuar Filmowej Środy w Mediatece

4.10 – Psychologiczny thriller, od którego nie sposób się oderwać!

Stu jest aroganckim specjalistą od reklamy, który swoją karierę buduje na kłamstwach i oszustwach. Całe jego pokrętne życie zmienia się, gdy odbiera telefon w budce na jednej z nowojorskich ulic. Teraz zdany jest na łaskę swego tajemniczego rozmówcy. Niewidoczny snajper nie pozwala mu odłożyć słuchawki, żądając, by Stu wyznał publicznie prawdę o swej nieuczciwości.

Gatunek: thriller. Reżyseria: Joel Schumacher. Na ekranie: Colin Farrell, Forest Whitaker, Kiefer Sutherland.

Czas pokazu – 1:21:00

11.10 – Adaptacja futurystycznego opowiadania Philipa K. Dicka.

Waszyngton, rok 2054. Świat, w którym nie ma miejsca na zbrodnię – przyszłość można przewidzieć, a winnych ukarać, zanim popełnią przestępstwo. Dowodów dostarczają jasnowidze z Agencji Prewencji Departamentu Sprawiedliwości. Nad sprawnym działaniem agencji czuwa m.in. detektyw John Anderton. Pewnego dnia jasnowidze przepowiadają, że za 36 godzin zabije on człowieka. Detektyw rozpoczyna szaleńczy wyścig z czasem.

Gatunek: thriller science fiction. Reżyseria: Steven Spielberg. Na ekranie: Colin Farrell, Tom Cruise, Samantha Morton.

Czas pokazu – 2:25:00

18.10 – START GODZ. 17.00 – Zrealizowana z imponującym rozmachem historia jednego z najpotężniejszych władców wszechczasów.

Historia nieustępliwego zdobywcy, który nie przegrał żadnej bitwy i powiódł swych żołnierzy na krańce ówczesnego świata, jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych przywódców, człowieka, który podbił większość starożytnych państw zanim osiągnął 25 lat. Wodza, który ze swoją niezwyciężoną armią grecko-macedońską w ciągu 8 lat przemierzył 35 tysięcy kilometrów, a ukoronowaniem jego podbojów było stworzenie gigantycznego imperium.

Gatunek: dramat historyczny. Reżyseria: Oliver Stone. Na ekranie: Colin Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val Kilmer.

Czas pokazu – 2:55:00

25.10 – Historia burzliwego związku, pełnego pożądania, zazdrości, gwałtownych kłótni i rozstań.

Los Angeles, lata 30. XX w. Gdy Arturo – nieudolny i naiwny pisarz, zjawia się w jednej z miejskich kawiarni, by wydać ostatnie pieniądze, poznaje piękną meksykańską kelnerkę Camillę. Ich początkowa znajomość nie wróży nic dobrego. Wydaje się, że młodzi nienawidzą się i kochają jednocześnie. Mimo to coś ciągnie ich do siebie.