Kamil Bębenek zostaje na dłużej w Zagłębiu Sosnowiec!

Kamil Bębenek związał się nowym kontraktem z Zagłębiem Sosnowiec. Umowa naszego młodego pomocnika została przedłużona do 30 czerwca 2025 roku.

Kamil Bębenek dalej z Zagłębiem Sosnowiec

Urodzony w Chrzanowie zawodnik ma już za sobą debiut w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi, a w tym sezonie łącznie pojawił się na murawie w czterech spotkaniach, spędzając na murawie 67 minut. Do tej pory 18-latek najczęściej otrzymywał szansę gry na lewym wahadle bądź jako skrzydłowy, a z pierwszym zespołem trenuje od czerwca bieżącego roku. Wcześniej znajdował się on w kadrze naszej „dwójki”, gdzie z pewnością należał do grona wyróżniających się graczy.

