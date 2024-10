Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składa serdeczne życzenia.

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji prezydent naszego miasta składa wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia!

– Wyrażam szacunek i wdzięczność za to, że dzielicie się Państwo tym wielkim skarbem, jakim jest wiedza. Pamiętajmy, że wychowanie i wykształcenie młodych pokoleń Polaków to najlepsza inwestycja w przyszłość dla nas wszystkich. Dziękuję za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud w kształtowaniu młodych ludzi oraz wprowadzanie ich w dorosły świat. Szanowni Państwo. Życzę, aby Wasza praca przyniosła jak najwięcej zadowolenia. Żebyście Państwo każdego ranka znajdowali siły, by wspierać młodych ludzi w ich poszukiwaniach i cieszyć się z ich odkryć. Wierzę, że Wasze starania przyniosą Wam prawdziwą satysfakcję. Wszystkim Państwu życzę zdrowia, zadowolenia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym – Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.