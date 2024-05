Dzień Dziecka w Sosnowcu potrwa cały tydzień!

W Sosnowcu tradycyjnie już Dzień Dziecka trwała przez cały tydzień! Tegoroczny Tydzień Dziecka zaczynamy już w niedzielę, 26 maja, a więc w Dzień Matki. W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żeromskiego odbędą się zawody Hobby Horse Cup.

Hobby Horse

Zawody hobby horse to konkurencje sportowe, w których uczestnicy imitują jeździectwo, używając do tego specjalnie zaprojektowanych zabawek, tzw. „hobby horse” – koników na patyku. Ten nietypowy sport zdobywa coraz większą popularność.

Podział na kategorie wiekowe, cennik oraz zapisy na www.hobbyhorsecup.pl

Bajkowe zabawy

Od poniedziałku, 27 maja do soboty, 1 czerwca imprezy trwają w różnych parkach na terenie miasta. W programie animacje, gry i zabawy powiązane z konkretnymi bajkami.

27.05-1.06, 17.00-19.00

27.05 – Plac zabaw, ul. Legionów CENTRUM

28.05 – Plac zabaw, ul. Skwerowa MACZKI

29.05 – Plac zabaw, ul. Minerów JULIUSZ

30.05 – Plac zabaw, ul. Dworska ZAGÓRZE

31.05 – Plac zabaw, ul. Dybowskiego NIWKA

1.06 – Plac z kamieniem, ul. Baczyńskiego MILOWICE

Wielki Finał Tygodnia Dziecka 2 czerwca na Górce Środulskiej

W programie m.in.:

„Ochotnicy z Zagłębia w Legionach 1914 roku” – rekonstrukcja historyczna z okazji 110. rocznicy powstania Legionów Polskich

Gotowy na przygodę z historią? Odkryj heroiczne momenty z przeszłości i zostań świadkiem bohaterskiej bitwy pod Krzywopłotami, zwanej „Legionowymi Termopilami”!

To właśnie do Zagłębia, zgodnie z planami Józefa Piłsudskiego, miała wyruszyć 1 kompania kadrowa, rozpoczynając powstanie przeciwko Rosji, co miało zapobiec zajęciu tego obszaru przez Niemcy. Dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy niepodległościowych, już w 1914 roku do Legionów wstąpiło 1000 Zagłębiaków, którzy walczyli bohatersko, między innymi w bitwie pod Krzywopłotami.

Widowisko odtworzy rekrutacje do Legionów w Zagłębiu, wizytę Józefa Piłsudskiego w Sosnowcu oraz boje pod Krzywopłotami z 17-18 listopada 1914 roku, znane jako „Legionowe Termopile”. W bitwie walczyła m.in. kompania dowodzona przez Stanisława Paderewskiego, utworzona z górników kopalni „Saturn”, którzy wraz z dowódcą złożyli na polu bitwy ofiarę krwi.

W rekonstrukcji weźmie udział 8 profesjonalnych grup rekonstrukcji historycznej, a całość organizuje Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu.

Koncert Kasi Łaski

Kasia Łaska użyczyła swojego głosu wielu postaciom z filmów i seriali animowanych. W nagrodzonym Oscarem oraz Złotym Globem filmie „Kraina Lodu” zaśpiewała jako Elsa piosenkę „Mam Tę Moc”, a kilka lat później wykonała „Chcę Uwierzyć Snom” z drugiej części filmu „Kraina Lodu”. W 2020 roku zaśpiewała ten utwór na żywo podczas gali Oscarowej w Hollywood.

Kasia Łaska to wokalistka m.in z Teatru Muzycznego Roma oraz Teatru Muzycznego w Łodzi. Jest również autorką i kompozytorką piosenek dla dzieci.

Jesienią 2021 r. była uczestniczką 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” na antenie Telewizji Polsat.

Podczas bajkowego koncertu Kasia Łaska zaprosi do wspólnego śpiewania swojego przyjaciela i niezwykle utalentowanego wokalistę Łukasza Talika i wspólnie wykonają ulubione przez dzieci utwory z bajek, jak np. „Mam tę moc”, „Pół kroku stąd”, „Chcę uwierzyć snom”, „Ty druha we mnie masz”.

Koncert Filipa Robaka

Przed Kasią Łaską wystąpi młoda gwiazda Filip Robak, finalista „Szansy na sukces”, „Junior Eurovision 2023”, „VoiceKids 6” oraz zdobywca tegorocznej nagrody Grand Prix XXI Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „INTERMUZA”.

Pokaz akrobacji

Pokaz akrobacji Antoniny Trojanowskiej. Tosia jest Mistrzynią Polski w kategorii szarfa oraz koło. Ma także tytuł Mistrzyni Świata 2019: szarfa solo i duet.

Atrakcje i zabawy średniowieczne

Bractwo Rycerskie Zamku Będzin przygotuje bogaty program zabaw m.in. obozowisko rycerskie, pokaz walki „Napad rabusiów”, zabawy i gry jarmarczne i plebejskie, turniej rycerski dla uczestników na bezpieczne sportowe miecze, warsztaty tańca dawnego – nauka i zabawa w prostym tańcu średniowiecznym w kółeczku, turniej rzutu kolczugą.

Kulturalnie i bajkowo przez świat

Stanowiska reprezentujące kraje lub kontynenty, nawiązujące do popularnych bajek na których odbędą się zabawy i różne animacje.

Stany Zjednoczone – stanowisko nawiązujące do bajki „Pocahontas” – m.in. wioska indiańska, kowbojski pojedynek.

– stanowisko nawiązujące do bajki „Pocahontas” – m.in. wioska indiańska, kowbojski pojedynek. Meksyk – stanowisko nawiązujące do bajki „CoCo” – m.in. konkurs rzutu sombrerem, przeciąganie muła.

– stanowisko nawiązujące do bajki „CoCo” – m.in. konkurs rzutu sombrerem, przeciąganie muła. Chiny – stanowisko nawiązujące do bajki „Mulan” – m.in. trening wojownika, mega gra w „chińczyka.

– stanowisko nawiązujące do bajki „Mulan” – m.in. trening wojownika, mega gra w „chińczyka. Indie / Bliski Wschód – stanowisko nawiązujące do bajki „Alladyn” – m.in. bajkowy pałac, oryginalne stroje indyjskie.

– stanowisko nawiązujące do bajki „Alladyn” – m.in. bajkowy pałac, oryginalne stroje indyjskie. Afryka – stanowisko nawiązujące do bajki „Król Lew” – m.in. afrykańska sawanna, wioska Masajów.

– stanowisko nawiązujące do bajki „Król Lew” – m.in. afrykańska sawanna, wioska Masajów. Australia – stanowisko nawiązujące do bajki „Vaiana” – m.in. kultura Aborygenów, Wielka Rafa Koralowa.

Ogromne dmuchańce

11 dmuchańców – od największych torów przeszkód wipe out , przez wieżę do skoków i duże zjeżdżalnie, po małe place zabaw dla najmłodszych.

Bieg z przeszkodami

Wokół stoku narciarskiego odbędzie się specjalny bieg z przeszkodami. Na dystansie 600m ustawione zostanie 10 przeszkód. Każdy uczestnik po ukończeniu dostanie dyplom i pamiątkową bransoletkę.

Inne atrakcje

Dodatkowo występ Sosnowieckiej Orkiestry Dętej, Fotobudka 360’, maskotki miejskie, animacje, konkursy.

Wstęp wolny

Dodatkowo podczas Wielkiego Finału Tygodnia Dziecka, tuż obok na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park odbędzie się I Turniej o Puchar Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Impreza w godzinach 10.00-17.00.

W zawodach udział wezmą drużyny z rocznika 2014 (mogą grać zarówno chłopcy jak i dziewczynki).

Na boisku zobaczycie aż 16 zespołów. W turnieju wystąpią m.in. Zagłębie Sosnowiec, Wisła Kraków, Cracovia, Banik Ostrava, Legia Warszawa, GKS Katowice,

Murawa stadionu piłkarskiego zostanie podzielona na 4 mniejsze boiska. Drużyny będą grać spotkania w wymiarze czasowym 16 minut. Zespół będzie liczyć 7 zawodników/zawodniczek – bramkarz i 6 w polu.

Dla uczestników i kibiców czekać będą liczne atrakcje: wata cukrowa, lemoniada, malowanie twarzy oraz strefa gier – rywalizacja toczyć się będzie zarówno na prawdziwym boisku jak i tym wirtualnym na konsoli Playstation.

Dla wszystkich zawodników/zawodniczek turnieju (drużyn) – obiad oraz lemoniada od DMD Events Group

Dla uczestników będą pamiątkowe puchary oraz nagrody ufundowane przez sponsorów imprezy.

Tydzień Dziecka w jednostkach kultury

Warto podkreślić, że podczas Tygodnia Dziecka mnóstwo wydarzeń również odbywać się będzie także na terenie sosnowieckich jednostek kultury.

1 czerwca Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu organizuje INDUSTRIADĘ oraz Geologiczny Festyn Rodzinny.

Zagłębiowska Mediateka Familijny Pokaz Filmowy (seanse po polsku i po ukraińsku).

POK Kazimierz koncert „Dzieci dzieciom” w Amfiteatrze Muszelka.

POK Maczki organizuje na swoim obiekcie mini-piknik.

Teatr Zagłębia Rodzinne Zwiedzanie oraz spektakl „Szewczyk Dratewka”.

W Parku Sieleckim odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych.

Całe wydarzenie „Tydzień Dziecka” jest dofinansowane z programu „Bliżej Siebie”. Program ma na celu pozytywne wzmocnienie więzi rodziców/opiekunów z ich dziećmi, poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu i uczestniczenie w różnorodnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych.