Sosnowiec Fun Festival 2024! Prezentujemy program imprezy

Dni Sosnowca, funkcjonujące obecnie jako Sosnowiec Fun Festival, to impreza, na którą co roku czekamy. Nie inaczej jest i tym razem.

Jedna z najważniejszych imprez miasta

Dni miasta mają już stałe miejsce w kalendarzu imprez odbywających się w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego. W 2022 roku miejskie święto powróciło po pandemicznej przerwie, z kolei w 2023 roku po raz pierwszy odbyły się na terenach przy nowo powstałych nowoczesnych obiektach sportowych ArcelorMittal Parku.

– Dni Sosnowca od wielu lat są ważną, jeśli nie najważniejszą, miejską imprezą. W tym roku w ramach miejskiego święta zapraszam Was po raz drugi w historii na Sosnowiec Fun Festival, który odbywać się będzie na terenach przy ArcelorMittal Parku. W tym roku impreza odbywać się będzie ze sporym rozmachem, a lista artystów prezentuje się niezwykle imponująco – podkreśla prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Harmonogram imprezy

Tegoroczna edycja Sosnowiec Fun Festival odbędzie się w dniach 7-9 czerwca. Wystąpią:

PIĄTEK 7 czerwca

18.00 – Nadmiar

19.00 – Łydka Grubasa

20.20 – IRA

21.40 – KULT

SOBOTA 8 czerwca

18.00 – Ikarus Feel

19.00 – Dawid Tyszkowski

20.00 – SMOLIK//KEV FOX

21.30 – DARIA ZAWIAŁOW

NIEDZIELA 9 czerwca

18.00 – Sosnowiecka Orkiestra Dęta Klub im. Kiepury

19.00 – GRUBSON

20.00 – SYLWIA GRZESZCZAK

21.30 – BAJM

Krótko o artystach:

PIĄTEK

KULT – legenda polskiej sceny muzycznej z legendarnym liderem Kazikiem Staszewskim. Zespół grający głównie rock alternatywny, założony w 1982 w Warszawie. To już kolejny występ legendy rocka w Sosnowcu podczas Dni naszego miasta.

IRA – polski zespół rockowy założony w 1987 w Radomiu przez gitarzystę Kubę Płucisza. Poza pop-rockiem i hard rockiem grał też łagodniejszą odmianę heavy metalu i glam metalu w latach 90. XX wieku, a od 2002 roku wykonuje m.in. rock alternatywny i post grunge.

Łydka Grubasa – polski zespół muzyczny założony w 2002 roku w Olsztynie. Muzyka grana przez zespół jest mieszaniną rocka, rocka alternatywnego, heavy metalu i folku. Grupa wyróżnia się osobliwymi, humorystycznymi i satyrycznymi tekstami.

SOBOTA

Daria Zawiałow – piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. W 2021 wspólnie z Dawidem Podsiadło oraz Vito Bambino utworzyła supergrupę Męskie Granie Orkiestra 2021, w ramach której nagrali singel „I Ciebie też, bardzo” promujący trasę Męskie Granie 2021, a w listopadzie odebrała Europejską Nagrodę Muzyczną MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy.

SMOLIK//KEV FOX – wspólny album polskiego producenta, kompozytora i multiinstrumentalisty Smolika i brytyjskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora Keva Foxa, został wydany w 2015 r. Tym razem fragmenty tego projektu zostaną zaprezentowane w Sosnowcu.

NIEDZIELA

BAJM – kolejny legendarny zespół podczas Sosnowiec Fun Festival 2024. Wokalistką zespołu jest niezastąpiona Beata Kozidrak. Zaczęli od utworu „Piechotą do lata” podczas festiwalu w Opolu w 1978 roku. Potem były hity, które nucą kolejne pokolenia jak „Józek nie daruję Ci tej nocy”, „Nie ma wody na pustyni” czy „Biała Armia”.

Sylwia Grzeszczak – piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Większość wydanych przez piosenkarkę singli stało się przebojami, m.in. „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości”, „Pożyczony”, „Księżniczka”, „Tamta dziewczyna” i „Motyle”, które zajęły pierwsze miejsce na liście AirPlay, najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych.

GRUBSON – raper i producent muzyczny. Działalność artystyczną rozpoczął pod koniec lat 90. XX wieku. Występował w formacjach 3oda Kru, Siła-Z-Pokoju i Super Grupa. W 2009 roku nakładem MaxFloRec ukazał się pierwszy oficjalny album rapera zatytułowany O.R.S.

Pozostali wykonawcy

Nadmiar – to blues-rockowy zespół z Północnej Wielkopolski koncertujący na terenie całej Polski od 1993 roku. Wokalista zespołu – Damian Michalski – brał udział w V-ej edycji The Voice of Poland. Po czterech latach od wydania przez zespół ostatniej płyty zatytułowanej „Impreza” w 2019 roku ukazał się kolejny krążek zespołu „Nowy start”. Jak mówią sami muzycy, inspiracją do powstania bardziej rockowego materiału stała się retrospekcja do czasów, kiedy wszyscy słuchali rocka i hard rocka – bo takie właśnie korzenie ma obecny skład zespołu.

Ikarus Feel – to grupa przyjaciół, których połączyła wspólna pasja do muzyki. „Wywodzimy się z Lublina, gdzie staramy się regularnie koncertować, tworzyć oraz spełniać nasze małe marzenia. Gatunek, w którym się obracamy, to swoisty trójkąt bermudzki rockowego świata, w którego skład wchodzą: rock, rock alternatywny oraz indie rock” – piszą o sobie. Utworem, który jest z nimi od początku kariery, jest „Melancholia”, którą grają do dziś.

Dawid Tyszkowski – to bardzo uzdolniony, wrażliwy artysta młodego pokolenia. Wokalista, kompozytor i autor tekstów, który z muzyką związany jest od dziecka. Przez wielu nazywany „objawieniem” sceny alternatywnej. Mimo młodego wieku, Dawid tworzy dojrzałe oraz pełne emocji teksty, które z łatwością przekształca w oryginalne, muzyczne kompozycje. Jego nieodłącznym atrybutem jest gitara, bez której nie wyobraża sobie pracy.