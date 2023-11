"Dwa spojrzenia" - wystawa Danuty Skałczyńskiej i Ewy Qbik w Sosnowcu

Filia nr 6 Niwka w Sosnowcu, mieszcząca się przy ul. Wojska Polskiego 6, zaprasza wszystkich miłośników sztuki na wernisaż wystawy malarstwa pt. "Dwa spojrzenia", autorstwa Danuty Skałczyńskiej i Ewy Qbik. Wydarzenie to odbędzie się 15 listopada o godzinie 16:30.

Wystawa malarstwa w Sosnowcu

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających aż do 15 grudnia 2023 roku w godzinach otwarcia placówki. To doskonała okazja, aby poznać i docenić twórczość tych utalentowanych artystek. Co ważne, wstęp na wystawę jest całkowicie bezpłatny, co sprawia, że każdy może cieszyć się sztuką.

Danuta Skałczyńska i Ewa Qbik to artystki o różnych spojrzeniach na świat, co w interesujący sposób przejawia się w ich dziełach. Warto więc skorzystać z tej okazji, by zapoznać się z ich twórczością i zainspirować się sztuką malarską.