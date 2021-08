Duża dawka profilaktyki na rozpoczęcie roku szkolnego

Z nastaniem roku szkolnego rusza lawina działań profilaktycznych adresowanych do najmłodszych. Po wakacjach policjanci przypominać będą maluchom o zasadach bezpiecznego zachowania się nie tylko na drodze i podczas podróży, ale także podczas zabaw i kontaktów z obcymi. Zajęcia odbędą się we wszystkich szkołach z terenu miasta, jednak z uwagi na pandemię Covid-19 ich forma jest inna niż w poprzednich latach.

Szereg spotkań z najmłodszymi

W pierwszych dniach września sosnowieccy policjanci ruchu drogowego profilaktycy z wydziału prewencji i dzielnicowi odbędą szereg spotkań z najmłodszymi. Spotkania trwać będą w sosnowieckich szkołach i przedszkolach. W trakcie ich trwania policjanci rozmawiać będą z dziećmi nie tylko o zasadach zachowania się na drodze, ale również o tym jak bezpiecznie spędzać czas podczas wyjazdów, zabaw, a także jak postępować podczas kontaktów z nieznajomym. Spotkania organizowane będą w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W najbliższych dniach mundurowi dotrą do uczniów wszystkich szkół z terenu Sosnowca. Z uwagi na pandemię Covid-19 oczywiście spotkania te muszą mieć inną formę, niż to miało miejsce w latach poprzednich. Będą organizowane w miarę możliwości na świeżym powietrzu, z zachowaniem wszystkich zaleceń i nakazów dotyczących obowiązującego reżimu sanitarnego. W pierwszych dniach „Bezpiecznej drogi do szkoły” policjanci dbać będą również o bezpieczeństwo najmłodszych w rejonach szkół i przedszkoli. Zwrócą też uwagę na zachowanie kierowców w obrębie placówek oświatowych oraz na to, czy podwożone przez rodziców maluchy podróżują w wymaganych przepisami fotelikach. Dzieci otrzymają również od mundurowych odblaski. Akcja potrwa do końca września.