10 milionów na przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego

Już dziś, 1 września, uczniowie wracają do szkół i przedszkoli. Na ten moment przygotowuje się też miasto, które wyremontowało kilkanaście placówek, ale też przeprowadza większe inwestycje.

1 września naukę rozpoczynają uczniowie, a najmłodsi wrócą do przedszkoli. Jednak wakacje były czasem intensywnej pracy dla ekip budowlanych, które prowadził remonty i inwestycje w wielu placówkach.

Remonty miały miejsce w kilkunastu z nich. To głównie odnawianie podłóg, malowania czy też wymiana oświetlenia. Nieco bardziej złożona sytuacja jest w szkołach podstawowych.

Trwają też inwestycje, których zakończenie przewidziano w trakcie semestru jesiennego. To m.in. modernizacja korytarzy, sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w SP32 przy Armii Krajowej. Miasto przygotowuje się także do przebudowy patio i wentylacji w ZSO5 czy też przebudowy jadalni i kuchni w SP21 w Zawodziu.

- Niestety, jak to w trakcie remontów bywa, nie wszystko idzie po naszej myśli. Ze względów na problemy wykonawcy, nie udało się w terminie wyremontować toalet w Przedszkolu Miejskim nr 38 przy Krzywoustego. Na czas prac dzieci zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 9 i tam zostanie im zapewniona opieka, na takim samym poziomie. Sam jestem tatą i wiem, że dla rodziców to stresująca sytuacja, ale rozmawiamy z wykonawcą, który zapewnia nas, że z problemem upora się jak najszybciej - mówi prezydent Chęciński.