Pies policyjny pomagał uczyć dzieci o bezpieczeństwie podczas pikniku

Z nadejściem roku szkolnego sosnowieccy policjanci włączają się we wszelkie inicjatywy, dzięki którym można promować bezpieczne zachowania. Nauka poprzez zabawę jest najskuteczniejsza, dlatego do działań profilaktycznych włączyli się również policjanci na czterech łapach - policyjne psy służbowe. Po pokazach, które odbyły się podczas pikniku zorganizowanego przez sosnowiecki MOPS na stadionie AKS NIWKA w minioną sobotę, jak zwykle chętnie pozowały do zdjęć z uczestnikami.

Mamo! Tato! Tutaj jestem

„Mamo! Tato! Tutaj jestem” to kampania profilaktyczna promująca zachowania i nawyki, dzięki którym dzieci będą bezpieczne. O jej szczegółach mogliśmy czytać przy okazji jej inauguracji. Każda szansa, by wpoić te zasady najmłodszym, jest cenna. Ponieważ, jak wiadomo, najskuteczniejsza jest nauka poprzez zabawę, sosnowieccy policjanci nie tracą żadnej okazji, by promować kampanię i zasady bezpieczeństwa najmłodszych. W trakcie sobotniego pikniku organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na stadionie w dzielnicy Niwka wsparli ich również funkcjonariusze na czterech łapach - policyjne psy służbowe. Podczas pokazów promowano dobre nawyki, a po pokazach i rozmowach o bezpieczeństwie, każdy mógł pozować do pamiątkowego zdjęcia. Najmłodsi mieli również możliwość poznać podstawy daktyloskopii. Każde z dzieci otrzymało odblaskową czapeczkę - gadżet kampanii.