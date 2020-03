Dalsze ograniczenia przy przekraczaniu granicy RP

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca tego roku, wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia przy przekraczaniu granicy państwowej.

Będą one dotyczyły osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w państwie sąsiada i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego stanowiły dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. - w piątek o północy - 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

Ograniczenia będą obowiązywały na wszystkich granicach RP.