Bursztynowa Dama z Sosnowca zgłoszona w konkursie na Drzewo Roku 2024

Bursztynowa Dama z Sosnowca oraz Buk Wiktoria te dwa okazy zgłoszone zostały do organizowanego przez Klub Gaja konkursu na Drzewo Roku. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 16 drzew z całej Polski. Nasz województwo reprezentują Bursztynowa Dama zgłoszona przez Przemysława Bartosa - Przyroda dla Sosnowca oraz Buk Wiktoria zaproponowany przez miasto Rybnik.

Wybieramy po raz 14 Drzewo Roku

Już po raz 14. wybieramy najciekawsze, najbardziej lubiane przez lokalną społeczność drzewo w naszym kraju. W tegorocznym konkursie Klubu Gaja bierze udział 16. drzew, które zostały zakwalifikowane do finału przez jury spośród blisko 40 zgłoszeń z całej Polski. Jak piszą organizatorzy "W plebiscycie nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi".

Dwa okazy z naszego województwa

Drzewo z Sosnowca to sosna rumelijska, jej wiek to ok. 121 lat, ma ok. 18 m metrów wysokości, a jej obwód to 156 cm. Okaz rośnie w Parku Dietla i jest pomnikiem przyrody. Sosna ta uznawana jest za jedno z najpiękniejszych drew w mieście, zaś sama nazwa miasta wywodzona jest właśnie od sosny.

Z kolei Buk Wiktoria rośnie w parku znajdującym się na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ Rybnik. Jego wiek szacowany jest na 170-200 lat, ma około 27 metrów wysokości, a jego obwód 428/326 cm. Okaz zgłosiło miasto Rybnik. Buk jest już pomnikiem przyrody, co nie powinno dziwić, bowiem to majestatyczne drzewo było świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Jego dwa zrośnięte pnie układające się w literę "V" symbolizują znak zwycięstwa.

Już wcześniej drzewa z naszego regionu walczyły o prymat w tym plebiscycie, żeby przypomnieć zgłoszony w 2023 Cis Donnersmarcka z Kalet, zaś w 2022 był to Klon Tadeusz z Zawiercia oraz Lipa Wiktoria z Wojkowic.

Jak głosować ?