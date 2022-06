Bądźmy ostrożni nad wodą!

Coraz wyższe temperatury oraz bliskość wakacji coraz częściej skłaniają nas do wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy jednak, że woda, oprócz ochłody i wspaniałej zabawy, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Pamiętajmy i przypomnijmy naszym dzieciom, że czasem najmniejszy błąd, czy nieodpowiedzialne zachowanie, może skończyć się tragicznie.

Akweny wodne to jedne z ulubionych miejsc letniego wypoczynku

Oprócz wspaniałej zabawy, niestety niosą one ze sobą zagrożenia. W większości przypadków główną przyczyną utonięć i wypadków jest nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i lekceważące podejście do własnego bezpieczeństwa. Czasem tragiczne żniwo zbiera nieodpowiedzialna opieka nad dziećmi, ryzykowne zachowana i brak wyobraźni. Takim zachowaniom często towarzyszy alkohol lub inne substancje. Niestety to właśnie alkohol jest najczęstszą przyczyną utonięć. Dodatkowo nietrzeźwi w każdym wieku potrafią zbluzgać ratownika, który naraził się im, wykonując swoje obowiązki i zwracając im uwagę na niewłaściwe zachowanie. Tymczasem warto pamiętać, że w trakcie pracy chroni go ustawa, więc bluzgającemu grozić może surowa kara.

Nadal niestety niewiele osób wie, że ratowników w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych w szczególny sposób chroni prawo. Dokładniej - Ustawa o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych (Dz.U.2022.147 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Art. 18. 1. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054) dla funkcjonariuszy publicznych).

Ratownicy WOPR uzyskali nowe uprawnienia w 2011 roku. Zgodnie z nimi, w trakcie dyżurów i akcji ratowniczych, są objęci taką samą ochroną prawną jak funkcjonariusze publiczni. Atakowany czy „tylko” obrażany ratownik wodny ma prawo wezwać policję i domagać się ukarania. Kara za czynną napaść na ratownika może wynieść do 10 lat więzienia, za naruszenie jego nietykalności cielesnej do 3 lata więzienia, a za jego znieważenie grozić może kara do roku pozbawienia wolności.

Ratownik ma prawo reagować, gdy zwraca uwagę osobom pływającym, wypoczywającym na materacach czy rowerach wodnych po spożyciu alkoholu. Sam ratownik nie karze mandatem. Jednak do ukarania doprowadzić może wezwany przez ratownika policjant.

Wypoczywając w miejscu niestrzeżonym pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i dowiedzmy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Warto rozeznać miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć - może zdarzyć się, ze natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem

Do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu.

Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upłynięciu 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zadbajmy także o bezpieczeństwo "zdrowotne" - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka .

Brawura i ryzyko są przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

Szczególną opieką otaczamy dzieci. Pamiętajmy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujmy osoby małoletnie tak, aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

Gdy potrzebna pomoc - jeśli podczas odpoczynku nad wodą zauważymy, że ktoś tonie, nie stójmy bezczynnie tylko niezwłocznie udzielmy pomocy. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności ratunkowych lub podjęcie ich zagrażałoby naszemu bezpieczeństwu, czym prędzej zawiadamiamy wykwalifikowane służby.

