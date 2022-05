Żeby było bezpieczniej! Ponad 400 tys. dofinansowania na bezpieczne przejscia dla pieszych

Sosnowiec otrzyma ponad 400 tys. zł dofinansowania na modernizację 16 przejść dla pieszych. Żadne inne miasto nie otrzymało wsparcia dla tak dużej liczby przejść.

Środki pochodzą z Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego. Program realizowany i finansowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

Najważniejszym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Modernizacja przejść będzie zależna od możliwości technicznych. – Na przejściach wzdłuż alei Mireckiego planujemy instalację doświetlenia przejścia wraz z budową azylu oraz montażem czujników ruchu. Przebudowa dwóch przejść przy ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Śliwki oraz obok cmentarza parafialnego także obejmują instalację doświetlenia przejścia oraz montaż aktywnych znaków wyposażonych w lampy ostrzegawcze – wylicza Robert Dworak, naczelnik Wydziału Dróg.

W Sosnowcu zmodernizowane zostaną następujące przejścia:

– Wysokość dofinansowania wynosiła do 50 proc. kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50 tys. zł. Całość inwestycji w naszym przypadku to koszt prawie 920 tys. zł. Koszt własny Sosnowca to prawie 515 tys. zł. Wszystkie inwestycje muszą zostać zakończone z końcem listopada bieżącego roku. To kolejny element poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w naszym mieście – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.