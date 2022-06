Policjanci wspólnie z władzami miasta dla bezpieczeństwa pieszych

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu wsparł i współpracował z Prezydentem Miasta Sosnowca w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe miejskich inwestycji w infrastrukturę drogową. Chodzi o przebudowę rejonów przejść dla pieszych, w szczególności tych, na których w ostatnim czasie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń. Wskazano 20 takich miejsc na terenie miasta Sosnowca. Finalnie 16 punktów zostało zakwalifikowanych do wsparcia finansowego, a 4 pozostałe znalazły się na liście rezerwowej.

Sosnowieckie przejścia dla pieszych zostaną przebudowane

Prezydent Miasta Sosnowca przy współpracy oraz wsparciu Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Sosnowcu, wystąpił o przyznanie środków finansowych w ramach "Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego" realizowanego i finansowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego pod patronatem Marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego - Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Chodzi o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu przebudowę rejonów przejść dla pieszych, w szczególności tych, na których w ostatnim czasie dochodziło do zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazano 20 takich miejsc na terenie miasta Sosnowiec. Finalnie 16 wskazanych punktów zostało zakwalifikowanych do wsparcia finansowego, a 4 pozostałe znalazły się na liście rezerwowej.

Modernizacja obejmować będzie m.in.: zawężenie pasów ruchu przed przejściami dla pieszych, wykonywanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi, budowę, rozbudowę lub przebudowę przejść dla pieszych z wyspą azylu, budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych, zapewnienie odpowiednich warunków widoczności w relacji kierujący-pieszy, zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku, zaprojektowanie i montaż nowoczesnego oświetlenia lub modernizacja obecnego oświetlenia przejść dla pieszych, doposażenie przejść dla pieszych zaliczanych do przejść o podwyższonym standardzie w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo.

Poniżej podajemy lokalizacje przejść dla pieszych zakwalifikowanych do dofinansowania:

Al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia

Al. Mireckiego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki

Al. Mireckiego przy wjeździe do Kaufland

ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Śliwki

ul. Wojska Polskiego – na wysokości Cmentarza Niwka (pomiędzy ulicami Śliwki i Gwarków),

Al. Mireckiego w rejonie skrzyżowania z ul. Wiązową i ul. Sedlaka

ul. Dmowskiego (przed wjazdem do Lidl).

ul. Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1

ul. Wojska Polskiego – na wysokości przystanku autobusowego Niwka Cmentarz Komunalny

ul. Będzińskiej przy przystankach autobusowych przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

ul. Armii Krajowej na Parku Kuronia

ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Grabową

ul. Moniuszki przy skrzyżowaniu z ul. Swobodną

ul. Kościelnej w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońską

ul. Jagiellońskiej w rejonie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych

ul. Głównej w rejonie Miejskiego Domu Kultury Kazimierz w Sosnowcu

Lista rezerwowa:

ul. 3 Maja w rejonie basenu

ul. Wojska Polskiego na wysokości Cmentarza Komunalnego

ul. Grota Roweckiego przy ulicy Plonów

ul. Grota Roweckiego przy ulicy Ludowej/Działkowej

Sosnowieccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego stale współpracują z władzami miasta w zakresie bezpieczeństwa na drogach naszego miasta. Służą temu m.in. posiedzenia Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas których omawiane są bieżące sprawy, zgłaszane problemy lub niedogodności, jak również omawiane są projekty zmian organizacji ruchu i infrastruktury. Choć ostateczna decyzja co do organizacji ruchu drogowego należy zawsze do władz miasta, to policjanci w trakcie spotkań mogą zgłaszać i opiniować planowane projekty i racjonalizacje.