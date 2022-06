Poszukiwany listem gończym włamywacz zatrzymany!

Sosnowieccy kryminalni wytropili i zatrzymali 49-latka, za którym Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał list gończy. Mężczyzna powinien odbywać karę roku i czterech miesięcy pozbawienia wolności za włamanie. Był także poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Tychach, gdzie powinien odbywać kolejną karę roku i sześciu miesięcy, którą zasądzono mu również za dokonanie włamania.

List gończy za 49-latkiem wystawił Sąd Rejonowy w Częstochowie

Policjanci wytropili go kiedy podjechał pod jeden z bloków w centrum miasta. Był ostrożny. Kiedy zatrzymał swój samochód, nie wysiadł od razu, tylko uważnie obserwował teren. Kiedy po chwili wysiadł, doszli do niego policjanci.

Otoczony próbował stawiać opór, jednak został szybko obezwładniony i zatrzymany. Próbował również utrudniać dalsze czynności, jednak ostatecznie został osadzony w zakładzie karnym, gdzie będzie odbywać zasądzone mu kary.