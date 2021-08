Artyści i samorządowcy z Sosnowca i Katowic zmierzyli się na boisku! [FOTORELACJA]

26 sierpnia odbył się mecz unikalny w skali województwa Śląskiego. Naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny artystów i samorządowców największych miast Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Drużyny do gry poprowadzili Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz Prezydent Katowic Marcin Krupa. Tym razem górą Zagłębie! Ekipa z Sosnowca wygrała 6:2!

Mecz był znakomitą okazją do zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, w duchu pozytywnej sportowej rywalizacji. Na stadionie MOSiR przy Alei Mireckiego 31 w Sosnowcu spotkały się dwie drużyny, złożone z artystów Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Teatru Śląskiego w Katowicach oraz samorządowców obu miast, by zmierzyć się w rozgrywce o puchar oraz należne mu miejsce po jednej ze stron Brynicy. Honorowymi kapitanami drużyn byli prezydenci obu miast – Marcin Krupa oraz Arkadiusz Chęciński.

- Chociaż celem meczu zawsze jest zwycięstwo jednej z drużyn, to nie zabrakło też elementów integrujących kibiców z obu regionów. Przede wszystkim zależało nam na stworzeniu wspólnotowego doświadczenia i spędzeniu ze sobą popołudnia w oryginalny sposób. Mimo kiepskiej aury myślę, że nam się to udało – mówiła Iwona Woźniak, dyrektor Teatru Zagłębia.

- Dużo emocji, nie tylko sportowych, ale najważniejsza przyjaźń i współpraca zagłębiowsko-śląsk. Ekipa sosnowiecka wygrała 6:2 chociaż w tym wypadku najistotniejsze było zacieśnianie więzi. Prawda jest taka, że się wszyscy lubimy, szanujemy i dobrze nam się współpracuje Sport łączy, Sosnowiec łączy. A Was zapraszam do dalszego śledzenia akcji Teatr Zagłębia w Sosnowcu i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, bo to dopiero początek. Marcin Krupa dziękuję za mecz. Niewiele brakowało, a wpisałbyś się na listę strzelców. Pora na rewanż - przekazał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Katowice planują rewanż na Stadionie Śląskim.