Sosnowiec: Dron ratujący życie. Rewolucja w ratownictwie medycznym?

Być może będzie to totalna rewolucja w ratownictwie medycznym. Już tej jesieni w Sosnowcu rusza pilotażowy projekt, w którym dron będzie mógł uratować komuś życie.

Detektyw wszech czasów powraca!!! COLUMBO tego lata w TVS!

Wizja jest taka, że w niedługiej przyszłości te drony w większej ilości na naszym niebie będą się pojawiały, będą sterowane przez komputer – mówi Marcin Dziekański, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

A nie jak dotychczas tylko przez człowieka. Transportowy dron, który będzie latał nad Sosnowcem będzie mógł np. dostarczyć defibrylator potrzebny do resuscytacji ofiar wypadku, gdy dosłownie każda sekunda jest na wagę złota.

Nie ograniczają go korki, nie ograniczają go inne rzeczy, jest ekologiczny, także on ten defibrylator pobierze z punktu „A” i przetransportuje do punktu „B” – mówi Piotr Popęda, UM w Sosnowcu.

Co istotne umowa zawarta z firmą Dronhub odpowiedzialną za stronę techniczną całego przedsięwzięcia ma charakter barterowy. W trakcie pilotażu nikt za nic nie zapłaci. Dron transportowy, który od jesieni znajdzie się w Sosnowcu ma mieć również inne zastosowania.

Mamy też bardzo wiele np. szpitali w naszym regionie i taki dron mógłby zdecydowanie ułatwić połączenie pomiędzy tymi szpitalami i centrum krwiodawstwa. I właśnie w ten sposób można będzie, a przynajmniej taką mamy nadzieję dostarczać w przyszłości krew – mówi Rafał Łysy, UM w Sosnowcu.

Według specjalistów technologie, które będą w Sosnowcu używane nie są nowością, jednak to co w całej sprawie jest świeże to fakt, że w warunkach miejskich dron będzie mógł samodzielnie i bezpiecznie się przemieszczać. Nad stosownymi przepisami pracuje już Unia Europejska i właściwe jednostki lotnictwa w krajach członkowskich.

Opracowują nowe przepisy prawne, które właśnie umożliwią dronom automatycznie latać nad miastami, komunikować się z helikopterami, komunikować się ze wszystkim co lata w powietrzu, bezpiecznie omijać zagrożenie i wykonywać te funkcje, które drony powinny wykonywać – mówi Vadym Melnyk, prezes spółki Dronehub.

Czyli m.in. monitoring, transport czy pomiar jakości powietrza. Jak mówią przedstawiciele firmy Dronehub zbliża się czas, w którym na niebie będzie aż gęsto od zautomatyzowanych dronów. Termin rozpoczęcia pilotażowego projektu w Sosnowcu na razie nie jest dokładnie znany.