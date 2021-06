 „Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką” – akcja letnia 2021

Wakacje 2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu zapowiadają się niezwykle ciekawie. Dlaczego? Wszystko za sprawą akcji letniej, przeznaczonej specjalnie dla dzieci spędzających wakacje w mieście.

W ramach trwającego od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 projektu, na dzieci i nastolatków czekać będzie mnóstwo atrakcji, a wszystkie zaplanowane imprezy krążyć będą wokół wspólnych tematów – książkowych ilustracji, grafiki, plastyki, historii sztuki. Krótko mówiąc, będzie BARDZO twórczo i kreatywnie!

Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką – tak brzmi oficjalny tytuł akcji, do udziału w której organizatorzy zapraszają serdecznie już dziś! Wycieczki, warsztaty, spotkania, imprezy plenerowe, pokazy filmowe, konkursy – i co jeszcze? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Kalendaium imprez:

Świat Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki oraz filie biblioteczne

Akcja–ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką – cykl spotkań literacko-plastyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 6 – 15 lat (poniedziałki, środy, piątki).

Zagłębiowska Mediateka: w godz. pn, pt: 12.30-14.00, śr: 15.30-17.00

Biblioteka Młodzieżowa: w godz. 10.00-11.00

Biblioteka Tajemniczy Ogród: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 1 - Środula: w godz. 12.00-13.00

Filia nr 2 - Rudna IV: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 3 - Klimontów: w godz. 12.30-13.30 z wyłączeniem 26.07 – 6.08.2021 r.

Filia nr 4 - Sielec: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 5 - Walcownia: w godz. 9.00-10.00 z wyłączeniem 16 - 27.08.2021 r.

Filia nr 6 - Niwka: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 7 - Dańdówka „Bibliosfera”: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 10 - Kazimierz Górniczy: w godz. 12.30-13.30

Filia nr 11 - Ostrowy Górnicze: w godz. 12.00-13.30 z wyłączeniem 5.07 – 9.07.2021 r. oraz 2.08 - 13.08.2021 r.

Filia nr 13 - Maczki: w godz. 10.00-11.00 z wyłączeniem 26.07 – 23.08.2021 r.

Filia nr 14 - Zagórze: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 15 - Mec: w godz. 12.00-13.00

Filia nr 17 - Pogoń: w godz. 10.00-11.00

Filia nr 18 - Juliusz: w godz. pn: 9.00-10.00, śr, pt: 10.00-11.00 z wyłączeniem 12.07 - 23.07.2021 r.

Filia nr 19 - Milowice: w godz. 9.00-10.00 z wyłączeniem 02.07.2021 r.

Filia nr 20 - Stary Sosnowiec: w godz. 10.00-11.00

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

5 lipca 2021, godz. 12.30, Galeria „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Józef Wilkoń – ilustracje naszego dzieciństwa – wernisaż wystawy prac artysty. Wystawa udostępniana będzie do 31 sierpnia 2021 r.

6, 13, 20, 27 lipca 2021, godz. 11.00

3, 10, 17, 24 sierpnia 2021, godz. 11.00, Ogród lub Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Dziecięca klasyka na wielkim ekranie – pokazy filmowe dla najmłodszych.

10, 24 lipca oraz 7, 21 sierpnia 2021, godz. 11.00, Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Jak żywe! – cztery plenerowe spotkania z bajką – spotkania z ożywionymi postaciami z ilustracji (aktorzy Teatru Zagłębia), kiermasze książek dla dzieci „Pod chmurką”, bookcrossing.

15 lipca 2021, godz. 11.30 (zapisy), Biblioteka Młodzieżowa, ul. Parkowa 1A

Wakacyjne Warsztaty Ilustratorskie – Paweł Mildner „Lody we wszystkich smakach”.

16 lipca 2021, godz. 11.00, Świat Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Zaczarowane kadry – kreatywne zajęcia dla dzieci.

21 lipca 2021, godz. 11.30 (zapisy), Stary Sosnowiec, ul. J. Piłsudskiego 19

Wakacyjne Warsztaty Ilustratorskie – Joanna Rusinek – „Miasto marzeń” na podstawie książki „Kefir w Kairze” Michała Rusinka.

22 lipca 2021, godz. 11.00 (zapisy)

W księgarnianych zakamarkach – wycieczka do Księgarni Bookszpan w Sosnowcu.

29 lipca i 5 sierpnia 2021, godz. 11.00 (zapisy), Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Ruszamy w plener – warsztaty malarstwa sztalugowego z udziałem pedagogów z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

9 sierpnia 2021, godz. 11.00 (zapisy), Sala edukacyjna Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Komiks od A do Z – interaktywne spotkanie dla młodych miłośników komiksów i powieści graficznych prowadzone przez Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe.

12 sierpnia 2021, godz. 11.00 (zapisy), Filia nr 5 – Walcownia , ul. M. Maliny 39

23 sierpnia 2021, godz. 11.00 (zapisy), Biblioteka Tajemniczy Ogród, ul. Gen. S. Grota Roweckiego 23

​Chodnikowe arcydzieła – kreatywne zajęcia plastyczne prowadzone w przestrzeni miejskiej przez plastyków MBP w Sosnowcu.

18, 19, 20 sierpnia 2021, godz. 11.00 (zapisy), Zagłębiowska Mediateka, ul. Kościelna 11

Komiksowi kuratorzy – trzydniowe kreatywne warsztaty z Danielem Chmielewskim - scenarzystą i rysownikiem komiksów, ilustratorem książek dla dzieci. 20 sierpnia 2021 o godz. 13.00 – wernisaż prac wykonanych podczas warsztatów.

26 sierpnia 2021, godz. 11.00 (zapisy)

Z wizytą w dąbrowskim „PLASTYKU” – wycieczka do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, zwiedzanie szkoły, warsztaty grafiki warsztatowej.

31 sierpnia 2021, godz. 11.00, Ogród Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Kostiumowy finał lata – festyn na zakończenie wakacji. W programie: gry i zabawy, otwarcie wystawy prac dzieci „Teraz my!”, „Najpiękniejsze!” – zakończenie internetowego plebiscytu na najpiękniej ilustrowane książki lata, wręczenie nagród laureatom konkursów i najaktywniejszym uczestnikom akcji letniej.

Konkursy:

Drzwi do wyobraźni – konkurs plastyczny na projekt okładki do wybranej książki, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat.

– konkurs plastyczny na projekt okładki do wybranej książki, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat. Pożeracze książek – konkurs plastyczny na krótką książeczkę obrazkową lub komiks, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat.

– konkurs plastyczny na krótką książeczkę obrazkową lub komiks, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat. Zrób to sam iŚ pokaż jak to robisz – konkurs internetowy na najciekawszy przygotowany przez dzieci wideotutorial rękodzieła, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat.

– konkurs internetowy na najciekawszy przygotowany przez dzieci wideotutorial rękodzieła, adresowany do dzieci w wieku 6-15 lat. Już za chwilę doznasz szoku - biblioteka na TikToku! – konkurs multimedialny na najzabawniejszy i najbardziej kreatywny filmik tematycznie związany z akcją letnią „Akcja – ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką”, adresowany do dzieci w wieku 10-15 lat.

A także:

Teraz my! – wystawa prac uczestników projektu „Akcja – ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką” – 31.08-30.09.2021

– wystawa prac uczestników projektu „Akcja – ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką” – 31.08-30.09.2021 Pod chmurką – kiermasze książek towarzyszące plenerowym imprezom w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, przygotowane przez Księgarnię Bookszpan w Sosnowcu.

– kiermasze książek towarzyszące plenerowym imprezom w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, przygotowane przez Księgarnię Bookszpan w Sosnowcu. Najpiękniejsze! - internetowy plebiscyt na najpiękniej ilustrowane książki lata.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie akcji letniej. Na zajęciach i imprezach obowiązuje limit miejsc uzależniony od powierzchni lokali i terenów, w których organizowane są wydarzenia i/lub zapisy.

Organizator zastrzega, że zajęcia dostosowane będą do poziomu dzieci w wieku 6-15 lat.

Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką - to interdyscyplinarny projekt wakacyjny dla dzieci (6-15 lat), który poprzez wspólne czytanie, tworzenie i zabawę przybliży dzieciom wizualne i plastyczne aspekty literatury dziecięcej i młodzieżowej. Partnerami akcji są księgarze, artyści, pedagodzy i wydawcy.

Dzieci rozpoczną swą podróż od omówienia pierwszych znanych typów zdobienia ksiąg, przez historię polskiej i zagranicznej ilustracji, aż do świata dzisiejszych komiksów, książek obrazkowych i zapierających dech w piersi małych dzieł sztuki, na eksperymentach formalnych kończąc. W programie znalazły się wycieczki, konkursy, pokazy filmowe, warsztaty z ilustratorami i twórcami komiksów, wydarzenia plenerowe i multimedialne. Różnorodne propozycje z zakresu literatury, filmu, historii sztuki, plastyki i rozmaitych działań kreacyjnych – mają zapewnić interesującą formę spędzenia letniego czasu w gronie rówieśników, a także możliwość rozwoju pasji, wyobraźni i artystycznych talentów.

Celem projektu jest integracja dzieci z różnych środowisk, rozbudzanie w nich potrzeby pogłębiania wiedzy, rozwijania wyobraźni, fantazji i talentów, rozwój logicznego i kreatywnego myślenia, propagowanie czytelnictwa wśród dzieci z wszystkich dzielnic miasta, pochodzących z rodzin o różnym stanie majątkowym, często nie mającym dostępu do zajęć pozalekcyjnych, tematycznych półkolonii czy obozów. Zadaniem organizatorów jest również promocja książek beletrystycznych, obrazkowych, eksperymentalnych, a także komiksów i powieści graficznych, kształtowanie zainteresowań kulturalnych, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w kulturze, pogłębianie wiedzy humanistycznej, plastycznej i historycznej. Ponadto, kreatywne, nieraz nowatorskie, animowanie i wykorzystanie czasu wolnego dzieci spędzających wakacje w mieście, nie zapominając o dobrej zabawie i współpracy!

Podczas naszej letniej akcji, dzieci nabędą nowe umiejętności, odkryją nowe pasje, ujawnią ukryte talenty, poznają różnorodne – czasem nietypowe – techniki plastyczne. Młodzi czytelnicy poznają plejadę literackich bohaterów z książek polskich i zagranicznych autorów. Ponadto, ich uwaga zwrócona zostanie na współtwórców książek, jakimi niewątpliwie są często pomijani ilustratorzy. W związku z powyższym dzieci zapoznają się z sylwetkami i artystycznymi osiągnięciami m.in. takich twórców jak: Jan Marcin Szancer, Józef Wilkoń, Bohdan Butenko, Olga Siemaszko, Janusz Grabiański, Jerzy Srokowski, Bogdan Zieleniec, Janusz Stanny, Małgorzata Musierowicz, Zofia Stryjeńska, Joanna Rusinek, Daniel de Latour, Tomasz Samojlik, Bartosz Socha, Iwona Chmielewska, Emilia Dziubak, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Maria Ekier, Magda Wosik, Katarzyna Ryrych, Paweł Wakuła, Daniel Chmielewski, Marcin Podolec, Beatrix Potter, E. H. Shepard, Dave McKean, Maurice Sendak, Mary GrandPré, Tove Jansson, Jean-Jacques Sempé, Michael Hague, Scott McKowen.

Spotkania literacko-plastyczno-edukacyjne odbywać się będą we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Zagłębiowskiej Mediatece, trzy razy w tygodniu, w określone dni, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – na świeżym powietrzu. Każdy tydzień będzie niósł ze sobą nową przygodę, nowe tematy, bohaterów i wyzwania. Podczas obcowania z postaciami zaklętymi na stronach książek i komiksów uczestnicy nauczą się wiele na temat historii sztuki, kultury i literatury, ale także o roli wyobraźni i twórczego myślenia, a dzięki pracy w grupie rozwiną umiejętności społeczne i z pewnością na długo zapomną o nudzie!

Wakacyjne spotkania z dziećmi będą idealną okazją do odświeżenia wspaniałych pereł literatury i do odkrycia najnowszych publikacji polskich i zagranicznych autorów.

Nie zabraknie też innych atrakcji, a będą to m.in.: pokazy filmowe – w auli i w plenerze, spotkania ze współczesnym ilustratorami, wycieczki, konkursy, wystawy, warsztaty i imprezy plastyczne, plenerowe imprezy czytelnicze, spotkania literacko-artystyczne „pod chmurką”, prezentacje i quizy, kiermasze książek i akcje bookcrossing, plebiscyt, festyn na zakończenie wakacji.

Podczas podsumowania letniej kampanii najaktywniejsi uczestnicy otrzymają atrakcyjne nagrody-niespodzianki. Wręczone zostaną także nagrody dla laureatów konkursów. Wśród nagród znajdą się m.in. upominki ufundowane przez sponsorów partnerujących projektowi.