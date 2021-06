STEM Kindloteka gotowa dla czytelników sosnowieckiej biblioteki

Już 2 czerwca 2021 w Świecie Nauki i Fantazji w Zagłębiowskiej Mediatece rozpocznie się nowa multimedialna przygoda. Po miesiącach oczekiwań, do użytku czytelników Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oddaje najnowszą część agendy multimedialnej, jaką jest STEM Kindloteka. Z jej zasobów będzie można korzystać indywidualnie lub zapisać dziecko na warsztaty, które rozpoczną się już 8 czerwca 2021 w godzinach 16.00-17.00 - oczywiście – za darmo! Liczba miejsc ograniczona.

Zasoby Kindloteki przeznaczone do użytku indywidualnego to m.in. nowe czytniki e-booków (Kindle) udostępniane na miejscu z przygotowanymi już propozycjami lektur oraz nowiutkie tablety z dostępem do Internetu. Natomiast warsztaty przeznaczone są dla grup i będą dzieliły się na dwa zagadnienia. Dla zupełnie początkujących polecamy zajęcia z programowania offline, gdzie dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami niezbędnymi do rozpoczęcia przygody z kodowaniem i programowaniem poprzez wspólne ćwiczenia, gry i zabawy. Drugi warsztat polecany jest dzieciom, które zdążą się już zapoznać z programowaniem offline, a polegać będzie na wykorzystywaniu tabletów i programu ScratchJr do tworzenia prostych animacji i gier.

Amazon STEM Kindloteka. Harmonogram na czerwiec 2021

poniedziałek-piątek w godz. 13.00–18.00; sobota 9.00 –14.00

Indywidualny dostęp do pracowni zgodnie z Regulaminem Amazon STEM Kindloteka (dostępnym w Zagłębiowskiej Mediatece).

​wtorki: 8.06;22.06, godz. 16.00–17.00

ScratchJr dla początkujących – wprowadzanie do języka programowania przy wykorzystaniu aplikacji ScratchJr zainstalowanej na tablecie. Projektowanie własnych opowiadań, kartek, aplikacji, gier.

wtorki: 15.06;29.06.2021, godz. 16.00–17.00

Programowanie offline – podstawowe zasady programowania na macie edukacyjnej z wykorzystaniem kolorowych kartoników i kubeczków. Zabawy, łamigłówki, ćwiczenia matematyczne i językowe.

Na zajęcia grupowe obowiązują zapisy:

napisz – e-mail: multimedia.dzieci@biblioteka.sosnowiec.pl

zadzwoń tel.: 32 266 33 96 wew. 4

przyjdź bezpośrednio do Świata Nauki i Fantazji.

Obowiązuje limit miejsc – 8 osób na zajęciach.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat.

STEM Kindloteka powstała dzięki Firmie Amazon i Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog

„STEM" to skrót od angielskich wyrazów – nauka, technologia, inżynieria, matematyka. Pracownie STEM pozwalają na zdobywanie kompetencji przyszłości (takich jak: kreatywność, przywództwo i zarządzanie, elastyczne rozwiązywanie problemów czy umiejętność analizowania danych) w kreatywny i przystępny sposób. STEM bazuje na doświadczeniach, eksperymentowaniu oraz kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

STEM Kindloteki to specjalnie zaaranżowane kreatywne i wielofunkcyjne przestrzenie, stworzone do czytania, zajęć programistyczno-robotycznych, majsterkowania, muzykowania, odkrywania i doświadczania!