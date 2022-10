33-letni pacjent groził personelowi szpitala nożem. Interweniowała policja

Sosnowieccy policjanci interweniowali na jednym z oddziałów szpitalnych, gdzie pacjent groził personelowi nożem. Mundurowi wezwali go do odrzucenia narzędzia, jednak furiat nie zamierzał się podporządkować wydawanym mu poleceniom. By obezwładnić 33-latka, policjanci musieli użyć tasera. Lekarze zdecydowali o umieszczeniu go na oddziale psychiatrycznym.

Groził medykom nożem

O interwencję prosili medycy z jednego z oddziałów. Ich pacjent w pewnym momencie stał się agresywny i groził im, używając noża. Kiedy policjanci przybyli na miejsce furiat nie reagował na ich polecenia.

Ponieważ sytuacja była bardzo dynamiczna, a 33-latek mógł zagrażać zarówno sobie, personelowi, jak i pozostałym pacjentom, mundurowi zdecydowali o użyciu tasera. Po obezwładnieniu mężczyzny przekazali go pod opiekę lekarzom, którzy podjęli decyzję o umieszczeniu pacjenta na oddziale psychiatrycznym na obserwację.

Jeśli w toku prowadzonego postępowania biegły zdecyduje, że mężczyzna był poczytalny w chwili zdarzenia, za kierowanie pod adresem personelu medycznego gróźb z użyciem niebezpiecznego narzędzia może mu grozić do 2 lat więzienia.