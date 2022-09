Coraz większe korki na S86. Rozpoczęły się prace na jezdni w stronę Sosnowca

To nie lada problem dla kierowców kursujących po drodze S86. W poniedziałek ruszył remont nawierzchni na odcinku między Katowicami i Sosnowcem. I tak spore korki dodatkowo się powiększą. Prace rozpoczęły się również po drugiej stronie jezdni.

Potężne korki na S86, która łączy Katowice z Sosnowcem pojawiły się w poniedziałek. Roboty drogowe polegają na wymianie nawierzchni na odcinku 6 kilometrów, co wymaga zwężenia jezdni w obu kierunkach do dwóch pasów ruchu.

Najpierw zdecydowano o przesunięciu ruchu na prawy pas i stworzeniu awaryjnego na jezdni w kierunku z Sosnowca do Katowic. Od poniedziałku 26 września konieczne było wdrożenie zakazu wyprzedzania przez autobusy i samochody ciężarowe, a także ograniczenie prędkości do 60 km/h. Z pasów lewego i środkowego usunięto zużytą już pokrywę jezdni, zakończyło się też frezowanie nawierzchni.

Kolejne korki na S86. Remont nawierzchni po obu stronach drogi

W czwartek, dzień przed terminem zaczął się remont na odcinku z Katowic do Sosnowca i wprowadzono na nim identyczną organizację ruchu. Utrudnienia w ruchu, a przez to kolejne korki rozpoczęły się po południu. Robotnicy rozpoczęli frezowanie lewego i środkowego pasa jezdni, a wymiana nawierzchni pasów lewego i środkowego w obu kierunkach ma zamknąć się do połowy października.

Gdy zakończą się prace po tej stronie, pracownicy drogowi przeniosą się na wyremontowane części jezdni, aby móc rozpocząć remont na prawym i awaryjnym pasie po obu stronach drogi. Cała inwestycja ma zostać zakończona w połowie listopada tego roku.