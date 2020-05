2-miesięczne dziecko pod opieką nietrzeźwych rodziców!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji V prowadzili czynności w sprawie sprawowania opieki nad 2-miesięcznym dzieckiem przez dwoje nietrzeźwych rodziców: 19-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę. O pijanej parze prowadzącej wózek z dzieckiem mundurowych zawiadomili przechodnie.

Dziecko trafiło pod opiekę rodziny zastępczej

Do Dyżurnego Komisariatu Policji V w Sosnowcu około godziny 20.00 wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że w okolicy jednego z parków widziano mocno nietrzeźwych rodziców „opiekujących się” malutkim dzieckiem. Policjanci natychmiast ruszyli na miejsce i szybko znaleźli opisaną w zgłoszeniu parę. Na szczęście okazało się, że maluch znajdujący się w wózku prowadzonym przez dwoje mieszkańców Sosnowca jest ubrany stosownie do pory roku i nie sprawia wrażenia ogólnie zaniedbanego. Jego rodzice natomiast, jak wyszło na jaw po przeprowadzonym badaniu byli kompletnie pijani- kobieta miała w wydychanym powietrzu prawie 2,5 promila alkoholu, mężczyzna miał blisko 3 promile. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy a następnie decyzją Sądu zostało przekazane do rodziny zastępczej do czasu podjęcia ostatecznej decyzji co do dalszego sposobu sprawowania opieki nad maluchem. Tym samym o dalszym toku postępowania i zakresie odpowiedzialności rodziców zadecyduje Prokurator i Sąd.