Sosnowieccy kryminalni ustalili nieletniego sprawcę napaści z nożem. 15-latek w towarzystwie swoich dwóch kolegów groził jego użyciem dwóm nastolatkom żądając od nich pieniędzy. Sterroryzował również ich dwie koleżanki, które próbowały pomóc zaatakowanym. Zrabował drobne przedmioty i... 50 groszy. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym.

Groził nożem żądając pieniędzy. Dostał 50 groszy

Sosnowieccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w centrum miasta doszło do napaści na nastolatków. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 15 lat oraz dwóch chłopców zostali zaczepieni przez 15-latka. Agresor przebywał w towarzystwie swoich dwóch kolegów. W pewnej chwili nastolatek wyciągnął nóż i przystawiając go do brzucha, najpierw jednemu, później drugiemu z chłopców, zażądał od nich pieniędzy. Przerażeni nastolatkowie wyciągnęli wszystko, co mieli w kieszeniach. Łupem napastnika padło 50 groszy i drobne przedmioty. Dziewczynki, które próbowały stanąć w obronie swoich kolegów również zostały sterroryzowane. Policjanci szybko ustalili sprawcę i zatrzymali go już następnego dnia. Przy nastolatku znaleziono również środki odurzające. Za dokonanie rozboju z użyciem noża oraz posiadanie narkotyków odpowie teraz przed sądem rodzinnym. Na wczorajszym posiedzeniu sąd zdecydował o umieszczeniu go w schronisku dla nieletnich na 3 miesiące.