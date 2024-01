Zawód technika OZE, czyli praca dla lepszej przyszłości

Szukasz zawodu, który zapewni Ci nie tylko stabilizację, ale także da poczucie, że to, co robisz, ma głębszy sens? Zostań technikiem odnawialnych źródeł energii. Obecnie branża OZE przeżywa rozkwit, więc zapotrzebowanie na usługi wyspecjalizowanych fachowców jest ogromne. Co zatem warto wiedzieć o tej branży i jak stać się jednym z poszukiwanych specjalistów? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Dlaczego praca w branży OZE jest przyszłościowa ?

Rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii nie powinna nikogo dziwić. Konwencjonalne źródła energii, takie jak węgiel kamienny, obciążają środowisko naturalne, wpływając negatywnie na jakość powietrza i przyczyniając się do ocieplenia klimatu. Poza tym paliwa kopalne mają ograniczone złoża i zamiana ich na odnawialne źródła energii jest nieunikniona. Dlatego technik OZE jest zawodem przyszłości. Aby móc wdrażać ekologiczne technologie, niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się projektowaniem, montażem oraz naprawą instalacji.

Więcej o kompetencjach technika OZE na https://www.viessmann.edu.pl/.

Rosnąca popularność OZE

Odnawialne źródła energii zyskują na popularności nie tylko ze względu na coraz większą świadomość ekologiczną. Wiele osób decyduje się na instalowanie tego typu rozwiązań w swoich domach ze względu na wygodę oraz oszczędność. Pompy ciepła są praktycznie bezobsługowe w porównaniu do tradycyjnych pieców na węgiel czy drewno. Ich użytkowanie nie wiąże się z koniecznością magazynowania opału, dymem czy bałaganem. Z kolei kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne pozwalają zaoszczędzić na rachunkach za prąd, które z roku na rok są coraz wyższe. Mało tego obecnie wiele osób może ubiegać się o dotacje, które sprawiają, że kupno instalacji nie są już tak dużym obciążeniem domowego budżetu. Dlatego grono potencjalnych klientów zainteresowanych OZE nieustannie się powiększa.

Czym zajmuje się technik OZE?

Do kompetencji tego fachowca może należeć nie tylko montaż fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy pieców na biomasę, ale również projektowanie i nadzór wykonywania tego typu instalacji. Technik wykonuje także dokumentację techniczną czy rysunki i szkice instalacji sanitarnych oraz grzewczych. Ocenia sprawność urządzeń poprzez przeprowadzanie prób szczelności czy kontroli jakości. Diagnozuje i usuwa wykryte usterki, a także organizuje stanowiska pracy czy sporządza kalkulację i kosztorysy. Zakres obowiązków może różnić się w zależności od tego, z jakim przedsiębiorstwem podejmiesz współpracę lub czy zdecydujesz się otworzyć własną działalność gospodarczą.

Jak zdobyć uprawnienia technika OZE?

Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniej placówki. Musi ona nie tylko posiadać odpowiednie doświadczenie, ale także działać na nowoczesnych urządzeniach i oferować dostosowaną do Twoich potrzeb formę nauki. Jeśli jesteś osobą pracującą bądź uczącą się i masz ograniczony czas na szkolenie, świetnym wyborem będzie kurs zaoczny prowadzony przez Szkoły Partnerskie Viessmann. Część teoretyczna odbywa się w formie wykładów online. Są organizowane wieczorami, jeśli jednak nie będziesz mógł do nich dołączyć, możesz w dowolnym momencie odtworzyć nagranie. Do oddziałów szkoły musisz dojechać jedynie na zajęcia praktyczne. Aby dowiedzieć się więcej o placówce, wejdź na stronę https://www.viessmann.edu.pl/o-szkole/.