Rekompensata za zniszczone mienie

Zniszczenie mienia to sytuacja trudna dla obu stron – zarówno winowajcy, jak i poszkodowanego. Wiadomo jednak, że przypadki chodzą po ludziach i różne rzeczy mogą nam się przydarzyć. Oczywiście prawo polskie nakłada na osobę winną szkody obowiązek jej naprawienia. Może to być rekompensata finansowa (odszkodowanie) czy też fizyczne naprawienie szkody albo inna metoda. Mienie to dodatkowo ruchomości, nieruchomości, a nawet prawa majątkowe. Jak więc widać, zakres pojęć jest bardzo szeroki. Z tego względu różne pomogą być rodzaje szkód i metody dochodzenia odszkodowania.

Uszkodzenie nieruchomości przez sąsiadów

Osoby mieszkające zwłaszcza w blokach często mierzą się z trudnymi sytuacjami, jakimi jest np. zalanie mieszkania przez sąsiadów bądź inne szkody z winy osób mieszkających w sąsiedztwie. Zwykle do takich incydentów dochodzi z powodu jakichś awarii, jednak faktem jest, że szkoda powstaje. Gdy do niej już dojdzie, istotne jest zebranie odpowiednich dowodów na powstałe uszkodzenia. Należy więc szybko udokumentować na zdjęciach czy filmikach stan mieszkania, warto też postarać się o świadków wydarzenia.

Kolejnym krokiem w walce o przywrócenie dawnego stanu swojego lokalu jest zwrócenie się bezpośrednio do sąsiadów. Należy przedstawić im całe wydarzenie, pokazać skutki, wycenić straty i najlepiej pisemnie wezwać sąsiadów do pokrycia kosztów (prosząc o podpis na dokumencie). Gdy taka droga jest niemożliwa, należy wystosować list z wezwaniem za zwrotnym poleceniem odbioru. Będzie to też dowód, jeśli ewentualnie dojdzie do sprawy sądowej.

Jeśli mieszkanie jest ubezpieczone, likwidacją szkody zajmie się ubezpieczyciel. W tym celu należy poprosić o numer polisy i pisemnie wezwać zakład ubezpieczeń do wyceny szkody i później wypłaty odszkodowania.

Naprawa wyrządzonej szkody

Wypłata odszkodowania to wygodny sposób na naprawienie wyrządzonej szkody. Jeśli jednak usterki są niewielkie, można spróbować dogadać się w inny sposób. Mianowicie winowajca ma możliwość wykonania naprawy tego, co zostało uszkodzone. Dla wielu osób przemalowanie sufitów czy wymiana paneli nie jest wielkim problemem, a pozwala uniknąć dodatkowych kosztów specjalisty czy wyszukanych materiałów.

Oczywiście nie można sąsiadów zmusić do takiej fizycznej pracy, ale jest to pewna opcja dogadania się stron. Warto zatem pamiętać o możliwości naprawienia szkody niejako w naturze (zakup materiałów i wykonana praca).

Warto też pamiętać, że w niektórych sytuacjach to nie osoba bezpośrednio winna będzie zobowiązana do naprawienia tej szkody. Jest tak, gdy winowajcą jest dziecko, osoba pod opieką innej albo gdy do uszkodzenia doszło przez przedmioty (np. odpadający tynk czy pęknięta rura).

Obrona przed wypłatą odszkodowania

Gdy to my jesteśmy po drugiej stronie, tj. winowajcami, możemy także bronić się przed wypłatą odszkodowania albo walczyć o obniżenie jego wysokości. Uniknięcie pełnej odpowiedzialności może być możliwe w niektórych sytuacjach.

Po pierwsze, możemy próbować wykazać, że szkoda nie powstała z naszej winy i nie my powinniśmy za nią odpowiadać. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli działaliśmy w obronie koniecznej, w stanie wyższej konieczności albo byliśmy niepoczytalni. Takie okoliczności trzeba jednak wykazać i udowodnić. Poza tym bronić mogą się też osoby poniżej 13. roku życia albo opiekunowie innych osób, jeśli wykażą brak winy w nadzorze nad podopiecznymi.

Dodatkowo można także podjąć dyskusję w kwestii wysokości odszkodowania. Kwota powinna być obliczona na podstawie konkretnych strat (a więc materiały i praca) oraz ewentualnie innych korzyści. Można też kwestionować wysokość kwoty, wykazując dodatkowe okoliczności.

