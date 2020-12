Odtrucie alkoholowe - detoks alkoholowy w Katowicach

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Pojęcie detoksu znają nie tylko alkoholicy. Odtruwanie ciała i oczyszczanie go z toksyn to działanie podejmowane również przez osoby, które się odchudzają czy dbają o prawidłowy stan swojego zdrowia, najczęściej przy wykorzystaniu metod niekonwencjonalnych. W przypadku detoksu alkoholowego działanie to jest całkowicie uzasadnione medycznie. Tylko przeprowadzenie takiego zabiegu umożliwia usunięcie z krwiobiegu i ciała pacjenta produktów ubocznych przemiany alkoholu etylowego. Sprawdź, gdzie możesz bezpiecznie odbyć detoks alkoholowy w Katowicach.

Wielu alkoholików nadal błędnie uważa, że można samodzielnie odtruć organizm z toksyn w warunkach domowych. Jeśli jednak mówimy o konsekwencjach długotrwałych ciągów alkoholowych, jako metoda leczenia nie wystarczy tu herbata z cytryną czy gorzka kawa. Popularne domowe sposoby na kaca są nie tylko nieskuteczne, ale i niebezpieczne dla organizmu alkoholika. Może w niewielkim stopniu zniwelują objawy zatrucia alkoholowego, ale nie wpłyną w żaden sposób na jego przyczynę. Tą jest złożona choroba alkoholowa.

Ciąg alkoholowy a detoks alkoholowy

Alkohol, zwłaszcza spożywany w nadmiernych ilościach, wpływa destrukcyjnie na stan zdrowia i kondycję zarówno psychiczną, jak i fizyczną człowieka. Objawy zatrucia alkoholowego to nie tylko popularny kac, ale i szereg dolegliwości natury psychicznej. Określony sposób zachowywania i podejmowania reakcji, uczucie ciągłego znużenia, bezsenność, nadwrażliwość emocjonalna, rozdrażnienie, stany depresyjne i psychozy – to tylko niektóre z psychicznych konsekwencji uzależnienia od alkoholu. Aby przerwać ciąg alkoholowy w sposób bezpieczny dla swojego zdrowia, warto udać się zatem do placówki, która dba nie tylko o zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Rozpoczynając detoks alkoholowy, możesz również skorzystać z wszywki alkoholowej i psychoterapii alkoholizmu. Te wszystkie elementy stosowane jednocześnie dają największą gwarancję sukcesu, czyli pokonania choroby alkoholowej.

Odtrucie alkoholowe

Detoks alkoholowy umożliwia walkę z konsekwencjami zmian, do jakich doprowadziła w organizmie pacjenta nadmierna ilość spożywanego alkoholu. W ostrej fazie uzależnienia alkoholik nie ma bowiem kontroli nad ilością spożywanej substancji odurzającej. Pije niemal bez przerwy, pozostając w nieustającym ciągu alkoholowym. W związku z tym jego przerwanie jest możliwe jedynie w specjalistycznej placówce medycznej lub oddziale szpitalnym. Detoks alkoholowy w Katowicach w bezpieczny sposób przeprowadzisz w Centrum Medycznym Galmedic.

Aby odtrucie alkoholowe było skuteczne, powinno składać się z kilku etapów działania. Najpierw przerywa się ciąg alkoholowy, w którym znajduje się pacjent. Oznacza to, że alkoholik może na leczenie zgłosić się w stanie upojenia alkoholowego. Pozwala się mu zatem wytrzeźwieć i dojść do siebie pod troskliwą opieką fachowców. W razie konieczności mają oni odpowiednie możliwości i narzędzia, by zareagować na pogarszający się stan pacjenta. Objawy głodu alkoholowego nie są bowiem przyjemne. Zwłaszcza dla organizmu, który długotrwale pozostawał pod destrukcyjnym wpływem tej substancji.

Personel medyczny aplikuje pacjentowi niezbędne środki farmakologiczne oraz kroplówki witaminowe o odpowiednio skomponowanym i dobranym do jego potrzeb składzie. W tym celu najpierw szczegółowo bada się alkoholika. Dzięki wynikom badań laboratoryjnych można stwierdzić, z jakimi niedoborami boryka się organizm pacjenta i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Elektrolity i składniki odżywcze podawane są drogą dożylną ze względu na najlepszą skuteczność i najwyższy stopień wchłanialności. Leki, jakie pacjent otrzymuje doustnie to zwykle środki nasenne, przeciwbólowe, uspokajające czy przeciwwymiotne.

Detoks alkoholowy w Katowicach

Głównym celem odtrucia alkoholowego jest zatem usunięcie z organizmu toksyn powstałych wskutek obecności w krwiobiegu alkoholu. Jednocześnie należy szybko i skutecznie uzupełnić niedobory elektrolitów oraz wszelkich substancji odżywczych wypłukanych w trakcie ciągów alkoholowych. Przyczyną złego stanu zdrowia alkoholika jest co prawda sama substancja odurzająca, ale również jej wpływ na zachowanie i nawyki. Nałogowiec nie dba bowiem o zbilansowaną dietę i ruch na świeżym powietrzu. Swoją aktywność fizyczną ogranicza zwykle do wyjść do sklepu, a posiłki zamienia na kolejne kieliszki alkoholu. W chronicznej fazie choroby nie liczy się dla niego nic oprócz ciągłego przebywania w stanie upojenia alkoholowego. Nic więc dziwnego, że wycieńczony organizm stopniowo się buntuje.

Detoks alkoholowy w Katowicach dostępny jest dla każdego. Dla rozpoczęcia terapii nie ma znaczenia stopień uzależnienia, wiek chorego czy ogólny stan jego zdrowia. W każdej chwili można bezpiecznie przerwać ciąg alkoholowy w Centrum Medycznym Galmedic. Pacjent nie musi wcześniej przygotowywać się do przebiegu detoksu. Podstawą wszelkich działań terapeutycznych jest szczegółowy wywiad lekarski. Istotną rolę odgrywa tu szczerość pacjenta. W trakcie rozmowy przeprowadzanej z lekarzem określa się bowiem główne przesłanki i motywacje do podjęcia leczenia, wskazania oraz przeciwwskazania do przeprowadzenia odtrucia. Możliwe jest również szacunkowe określenie długości jego trwania. Lekarz pyta również o obecne schorzenia pacjenta, przebyte w przeszłości terapie, kontroluje podstawowe parametry życiowe, poziom alkoholu w wydychanym powietrzu oraz glukozy we krwi.

Wszystkie te działania są konieczne dla bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia detoksu alkoholowego. Czas trwania odtrucia uzależniony jest od indywidualnego stanu oraz oczekiwań pacjenta. Jest krótsze, jeśli ma pokonać jedynie objawy kaca, a dłuższe, gdy działanie ma mieć długofalowe rezultaty.

Wskazania i przeciwwskazania

Wszelkie wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu odtrucia alkoholowego określa lekarz specjalista. Głównie na detoks kieruje się osoby w zaawansowanym ciągu alkoholowym lub borykające się z ciężkimi objawami kaca. Pierwszy typ pacjentów to osoby uzależnione od alkoholu, które nie tylko nie kontrolują ilości wypijanego trunku, ale nie potrafią również samodzielnie przestać pić. W takiej sytuacji pośrednim celem detoksu jest wymuszenie wstrzemięźliwości i stworzenie okazji do przemyślenia własnego problemu. Z pomocą psychoterapeutów wielu pacjentów zostaje w placówkach na dłużej. Decydują się na kompleksową terapię alkoholizmu, która pomaga pokonać nałóg.

Drugim typem pacjentów są osoby, które na co dzień nie mają trudności z nadmiernym spożywanie alkoholu. Konieczność przeprowadzenia tego rodzaju odtrucia wynika z przykrych dolegliwości, jakie odczuwają po uczestnictwie w suto zakrapianych imprezach. Uciążliwe objawy kaca są szczególnie dotkliwe dla osób, które zwykle nie pijają nadmiernych ilości alkoholu. Mają wobec tego obniżony próg jego tolerancji. Alkohol etylowy rozkłada się w organizmie w kilku etapach. Kumulując się w krwiobiegu wraz z substancjami toksycznymi (ubocznymi produktami swojej przemiany), wywołuje szereg nieprzyjemnych dolegliwości. Najczęstsze objawy kaca to ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, trudności z koncentracją, osłabienie, brak apetytu. Aby w szybki sposób się ich pozbyć, a jednocześnie nawodnić organizm i przywrócić mu równowagę, warto zdecydować się na detoks alkoholowy w Katowicach.

Detoks alkoholowy w Katowicach – cena za przeprowadzenie zabiegu

Cena detoksu alkoholowego przeprowadzanego w Centrum Medycznym Galmedic w Katowicach zależy głównie od czasu jego trwania. Gotowe pakiety obejmują terapię 3-, 12- oraz 24-godzinną. Ich koszt waha się od 600 do 2400 złotych. Istnieje oczywiście możliwość indywidualnego skomponowania usługi, jaka nas interesuje. Pacjent może dowolnie łączyć elementy kompleksowej terapii alkoholizmu, zwiększając swoje szanse na pokonanie nałogu. Specjaliści są otwarci na wszelkie sugestie, a tworząc plan terapii wspólnie z pacjentem, określają jego główne cele oraz poznają indywidualne oczekiwania.