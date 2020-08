Kanapa narożna - stylowy mebel do salonu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Kanapy narożne to nie tylko funkcjonalne meble, które mają wiele zalet, ale również ich design sprawi, że nasze wnętrze będzie wyglądać pięknie i stylowo. Zajmują mało miejsca. W wyborze kanapy narożnej możemy liczyć na pomoc doradcy, który nam wszystko dokładnie wyjaśni, zwłaszcza, że możliwości jest bardzo wiele i cały czas pojawiają się nowe. Do kanapy narożnej możemy dobrać dodatkowo np. fotel. Kanapa narożna z funkcją spania sprawdzi się nie tylko w salonie ale również i w małym pokoju, ponieważ nie zajmuje dużo miejsca. Funkcja spania nie zmienia w żadnym stopniu wyglądu kanapy.

Jak wybrać właściwą kanapę narożną?

Kanapa narożna do naszego salonu to istotny element. To nie może być przypadek, zwłaszcza, że mamy do wyboru cały wachlarz możliwości. Z pośród 400 kanap narożnych, na pewno znajdziemy coś odpowiedniego dla siebie. Jeśli mamy duży salon i dużą rodzinę, z pewnością wspaniale wpasuje nam się duży rozmiar. Producenci dają nam możliwość co do wyboru. Sami wybieramy kształt i rozmiar, jest bowiem możliwość dowolnej konfiguracji. Kanapa narożna może być w kształcie litery "U", "L", lub innym, przez nas zaprojektowanym.

Mamy szereg możliwości co do wyboru materiału z którego będzie wykonana. Jeśli kanapa będzie stała na środku pomieszczenia to warto aby była cała obita tkaniną, również i z tyłu. Może być również w skórze lub imitacji skóry - ekoskórze. Rodzaj materiału może mieć znaczenie jeśli mamy dzieci i chcemy zadbać o jego czystość.

Rodzaje kanap narożnych

Kanapa narożna z funkcją spania to praktyczne rozwiązanie, ponieważ można ją wykorzystać do spania. Jeśli mamy często gości, sprawdzi się idealnie. Funkcja spania nawet jeśli nie jest potrzebna na co dzień, zawsze się przyda. Mamy również możliwość wyboru rodzaju funkcji spania, w zależności od preferencji.

Kanapa może mieć zagłówki oraz pufy, na których również można siedzieć. Pufy mogą służyć jako przedłużenie kanapy i pełnić miejsce do spania. Dzieci je uwielbiają.

Kanapy narożne mogą być lewostronne lub prawostronne. Modułowe możemy dowolnie konfigurować.

W wyposażeniu otrzymamy również pojemniki na pościel, co jest niezwykle praktyczne.

Kanapy mogą być na nóżkach lub bez.

Zagłówki, oparcia, oraz podłokietniki mogą być regulowane. To wielofunkcyjne meble.

Kanapa może mieć pikowania, co daje efekt dobrej klasy i stylu.

W kanapie może znajdować się barek, lub szuflady ukryte w bokach. To niebywały element, który zaskoczy naszych gości.

Kanapy są szyte różnymi nićmi. Jeśli jesteśmy odważni, możemy wybrać nitkę w innym kolorze tzw. stębnówkę ozdobną. Do czarnej tkaniny pięknie pasuje czerwona lub biała.

Do kanapy przydadzą się również małe poduszeczki, tzw. jaśki. Bardzo duże kanapy narożne wyglądają ekskluzywnie i zaskakują dużą powierzchnią spania.

Rodzaje materiałów

Tkanina sztywna, sprawdzi się na meblach o prostym wzorze.

Tkaniny odporne na tarcie, przypominające lniane.

Skóra oraz ekoskóra.

Tkaniny plecionki, odporne na mechacenie.

Pluszowe,miękkie i delikatne.

Mieniące, przypominające aksamit.

Welurowe, miękkie ale bardzo wytrzymałe.

Plamoodporne tkaniny.

Oraz wiele innych wspaniałych tkanin dostępnych w różnych kolorach.

Co jest w środku?

Pod materiałem lub skórą znajduje się równie ważna część mebli. To od tego zależy czy kanapa jest wygodna i jak się będzie spało. Stelaż jest wykonany z drewna sosnowego, płyty wiórowej lub pilśniowej. W środku znajduje się odpowiednia pianka i sprężyny zwane - bonell. Pianki są różnej twardości. W poduchach silikon, który amortyzuje i sprawia, że czujemy się komfortowo, zatapiając się w wygodnym oparciu.

Zawierają również automaty ułatwiające rozkładanie, co sprawi, że szybko rozłożymy kanapę i bez najmniejszego wysiłku. Meble są dopracowane w najmniejszych szczegółach.

Jak zamówić taką kanapę?

Zamawiać możemy przez internet np. poprzez sklep Meble Arkadius.

Po złożeniu zamówienia, firma zaczyna produkcję naszej wyjątkowej kanapy. Cały zespół pracuje aby powstała niepowtarzalna kanapa. Krojczy kroi, szwaczka szyje, a tapicer tapiceruje.

Zakupu możemy dokonać na raty, a transport jest darmowy.

Po precyzyjnym wybraniu wszystkich elementów, zamawiamy towar i czekamy na kuriera.

Warto skorzystać z ofert wyprzedaży i uzyskać korzystną cenę.

Dodatkowe plusy kanap narożnych

Kanapy narożne możemy ustawiać w dowolnym miejscu, nie tylko pod ścianą. Doskonale prezentują się na środku salonu. Pełnią wtedy dwie funkcje: praktyczną i dekoracyjną.

Sprawdzą się również w małych pomieszczeniach, np. w blokach, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota. Istnieje możliwość zmniejszenia boków, co sprawi, że dopasujemy kanapę do naszego pokoju idealnie.

Wreszcie możemy się cieszyć wygodą i zapraszać gości do naszego domu lub spędzać ten czas na kanapie z ukochaną rodziną. Koniec z martwieniem się o miejsca siedzące dla gości i dostawianie krzeseł. Kanapa narożna zmieści wiele osób, nie zajmując dużo miejsca. W razie potrzeby możemy ją szybko rozłożyć i goście mogą przenocować do rana. Pojemniki ukryte w środku kanapy świetnie pomieszczą pościel i kołdry. Schowamy tam również pluszowe zabawki dla dzieci, które szybko wyjmiemy w razie potrzeby, zaskakując maluchy i zapewniając im rozrywkę.

Jeśli pojawią się dzieci, wszystkie mogą spać razem, bo jak wiadomo to dla nich dobra zabawa i okazja do wygłupów w nocy. Takie kanapy mają same zalety, tu nie ma się co długo zastanawiać. Ceny są przystępne i czas oczekiwania jest krótki. Przekonaj się sam(a)!