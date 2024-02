Jak wyprodukować dobrej jakości alkohol?

Nie wszystkie alkohole smakują tak samo. Ich walory zależą od wielu czynników, w tym jakości surowca, metody produkcji, rodzaju aparatury, doświadczenia destylatora. Często też trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo wiele alkoholi potrzebuje czasu na dojrzewanie – niektórym trunkom zajmuje to nawet kilka lat.

Z jakiego surowca można zrobić alkohol?

Wina robi się przede wszystkim z winogron, choć zdarzają się także wina z takich owoców jak truskawki czy wiśnie. Do produkcji piwa potrzebny jest natomiast chmiel, drożdże, słód oraz woda, a ten typ alkoholu, podobnie jak wino, powstaje wskutek fermentacji. Mocniejsze alkohole są efektem destylacji, a surowcem może być tutaj zarówno inny alkohol, głównie wino, jak i owoce, zboża czy ziemniaki.

Zacier do destylacji jest roztworem z wody i wybranego surowca, który wcześniej należy poddać zacieraniu – w trakcie tego procesu z ziemniaków lub zboża uwalniają się cukry proste, wykorzystywane później przez drożdże. Intensywność smaku i zapachu można jeszcze poprawić rozmaitymi dodatkami jak zioła, botaniki, skórki owoców. Mieszankę do destylacji warto przygotować z wyprzedzeniem, tak żeby składniki mogły się dobrze „przegryźć”.

Surowiec powinien być dobrej jakości i świeży – produkowanie alkoholu z psujących się resztek i odpadów nie jest dobrym pomysłem, bo zwykle taki trunek nie smakuje dobrze i nie jest tak trwały jak alkohol z wartościowych składników.

Jaki sprzęt jest potrzebny do produkcji alkoholu?

Czysty spirytus najlepiej robić na kolumnie rektyfikacyjnej, takiej jak np. dobrydestylator.pl/kolumna-klasyczna-fi-54. Rektyfikacja sprawia, że alkohol ma bardzo wysoką moc, traci natomiast smak i zapach. Do alkoholi smakowych lepszy więc będzie destylator Pot-Still, w którym odbywa się destylacja prosta – moc trunku jest niższa, ale ma on głęboki, owocowy albo ziołowy smak. Więcej o działaniu tego typu sprzętu: dobrydestylator.pl.

Czy uda się zrobić dobry alkohol w domowych warunkach?

Domowa aparatura do bimbru powinna być miedziana i dostosowana parametrami do wielkości planowanej produkcji. Zakup destylatora do domu jest legalny i nie trzeba mieć na to żadnego pozwolenia. Produkcja alkoholu w domu również jest możliwa, ale podlega pewnym restrykcjom i należy wcześniej zapoznać się z aktualnymi przepisami.

Na własny użytek wolno bez zezwolenia przerabiać zakupiony legalnie spirytus, natomiast produkcja alkoholu etylowego jest dozwolona wyłącznie wtedy, gdy posiada się wpis do rejestru prowadzonego przez ministerstwo rolnictwa. Nie można też bez koncesji sprzedawać domowego alkoholu, nawet w niewielkich ilościach.