6 Bieg Wolności w Sosnowcu odbędzie się 4 czerwca

Już po raz szósty w naszym mieście zostanie zorganizowany „Bieg Wolności” czyli wydarzenie upamiętniające rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu, które odbyły się 4 czerwca 1989 r. Tego dnia w wielu miastach w Polsce świętuje się rocznicę symbolicznego zakończenia komunizmu.

Bieg wolności

„6. Bieg Wolności”, oprócz swego głównego celu ma również popularyzować bieganie jako najprostszą formę ruchu oraz promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 4 czerwca 2024 roku w Parku Miejskim imienia Jacka Kuronia w Sosnowcu. Biegacze wystartują o godzinie 17:00 ze skweru przy amfiteatrze jednak biuro zawodów otwarte będzie już od godziny 15:00. Trasa biegu przebiegać będzie alejkami parku a jego dystans wyniesie 1989 metry, co ma również charakter symboliczny, to właśnie w 1989 roku odbyły się bowiem w Polsce pierwsze wolne wybory.

Chcesz wziąć udział? Zapisz się!

Limit zgłoszeń wynosi 200 osób a rejestracja zostanie zakończona 2 czerwca 2024r. o godzinie 23:59.

W biegu mogą wziąć udział osoby w każdym wieku. Tego dnia, w ramach opłaty startowej wynoszącej 15 zł uczestnicy będą mieć zapewnione: pamiątkowy medal, opiekę medyczną, wodę, ubezpieczenie NW oraz posiłek regeneracyjny.

Rejestracja na Bieg Wolności.