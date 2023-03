Bezpłatne badania dla dorosłych i dzieci w Sosnowcu – Biała Sobota już 18 marca!

Już w najbliższą sobotę 18 marca Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów w Sosnowcu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji w ramach akcji Białej Soboty.

W godzinach od 9.00 do 14.00 w przychodni przy ul. E. Dmowskiego 6a (dzielnica Zagórze) należącej do Fundacji „Unia Bracka” osoby dorosłe oraz dzieci będą mogły skorzystać m. in. z badań USG oraz badań laboratoryjnych, konsultacji lekarza reumatologa i diabetologa oraz lekarza pediatry, badań spirometrii czy osteoporozy.

Z jakich badań i konsultacji będzie można skorzystać?

Każda osoba, niezależnie od tego czy jest pacjentem Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów, będzie mogła skorzystać z wielu darmowych badań przesiewowych, w tym:

Dla dzieci

badania USG jamy brzusznej,

konsultacje lekarza pediatry,

diagnozowanie wad postawy - dzieci w wieku szkolnym,

Dla dzieci i osób dorosłych

badania słuchu,

zaproszenia na badania laboratoryjne – pakiety dla dzieci, kobiet, mężczyzn i seniorów.

Dla dorosłych

badania USG tarczycy,

badania spirometrii (pomiar pojemności i objętości płuc),

badania osteoporozy (densytometria dla osób 50+),

konsultacje lekarza w zakresie problemu nietrzymania moczu u kobiet (od 9:00 do 11:00),

konsultacje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (także w zakresie analizy wyników badań wykonanych podczas akcji)

konsultacje reumatologa,

konsultacje diabetologa,

konsultacje rehabilitantów,

plastrowanie miejsc bólowych – kinesiotaping,

badania pomiaru poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia.

Jak skorzystać z badania?

Z wyjątkiem badań USG jamy brzusznej u dzieci, na które można zarejestrować dziecko do 13 roku życia dzwoniąc pod nr tel. 32 298 89 37 / 298 26 04, na inne badania i konsultacje nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Wystarczy w dniu 18 marca przyjść do Przychodni Brackiej Porąbka-Klimontów i skorzystać na miejscu z badania. Akcja organizowana jest przez Fundację „Unia Bracka” oraz partnerów Audiofon oraz Pratia Centrum Kliniczne.

Dodatkowe informacje na Facebook-u @FundacjaUniaBracka oraz na stronie internetowej www.uniabracka.pl.

Dlaczego warto korzystać z badań przesiewowych?

Badania profilaktyczne wykrywają nawet najdrobniejsze nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać na wczesne etapy rozwoju wielu chorób. Niestety duża liczba schorzeń potrafi rozwijać się przez bardzo długi czas bez wywoływania objawów chorobowych, co znacząco wpływa na opóźnienia w postawieniu diagnozy oraz we wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Zazwyczaj nieprawidłowe wyniki badań profilaktycznych świadczą o początku procesów patologicznych w organizmie, dlatego regularna kontrola pozwala nam szybko reagować, a także mieć realny wpływ na stan naszego zdrowia. Pamiętajmy, że dbając o swoje zdrowie i pozostając w dobrej kondycji, dbamy nie tylko o siebie, ale w ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo całej swojej rodziny!