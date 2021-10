"Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu" – konkurs dla dzieci i dorosłych / fot. Pixabay

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie ekologicznym, skierowanym do dzieci i dorosłych - „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”, odbywającego się w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2021.

Organizatorem konkursu jest Dział Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym stworzeniu ozdoby na nadchodzące święta Bożego Narodzenia z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastikowe butelki, kartonowe opakowania, metalowe puszki itp.).

Konkurs trwa od 22 października do 22 listopada 2021. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2021, podczas Gali Finałowej Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.