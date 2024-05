Znamy zwycięzców Śląskiego Finału Wojewódzkiego Pucharu Tymbarku!

Tychy, Bielsko-Biała, Chorzów – z tych miejscowości pochodzą zwycięzcy Śląskiego Finału Wojewódzkiego XXIV edycji Pucharu Tymbarku. Łącznie do rywalizacji w Sosnowcu przystąpiło aż 159 drużyn w trzech kategoriach wiekowych. Najlepsze zespoły w kategorii U-10 i U-12 zawalczą w czerwcu o udział w Wielkim Finale na PGE Narodowym.

Rywalizacja w sercu Sosnowca

W dniach 8-10 maja zespoły z całego województwa śląskiego rywalizowały w Sosnowcu o miano najlepszej drużyny w regionie. Do walki przystąpiło 159 zespołów w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12 – z oddzielnymi klasyfikacjami dla drużyn dziewcząt i chłopców. Najliczniej w turnieju reprezentowane były kategorie U-10 i U-12 chłopców, w których na boiska wybiegło aż po 35 zespołów. Najlepszą drużyną w kategorii U-10 chłopców została SPMS w Bielsku-Białej, natomiast w U-12 – SMS Tychy.

– Jesteśmy pierwszą drużyną w historii naszej szkoły, która awansowała do Finału Ogólnopolskiego Pucharu Tymbarku. Ten zespół już próbował swoich sił w turnieju, jednak dwa lata temu w finale wojewódzkim uległ uczniom z Katowic. W tym roku to my pokonaliśmy tę drużynę w półfinale – mówi Daniel Adamczyk, trener drużyny SMS Tychy. – Do Warszawy jedziemy się przede wszystkim dobrze bawić i godnie reprezentować szkołę – dodaje.

Wśród dziewczyn największym zwycięzcą Śląskiego Finału Wojewódzkiego okazała się być Szkoła Podstawowa nr 17 w Chorzowie, której reprezentantki zwyciężyły w kategoriach U-10 i U-12. – Jesteśmy podekscytowani, że awansowaliśmy do Finału Ogólnopolskiego w aż dwóch kategoriach! Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, ponieważ musieliśmy podzielić zeszłoroczną zwycięską drużynę na dwa zespoły – U-10 i U-12. Do dotychczasowych zawodniczek dołączyły nowe koleżanki, które do tej pory nie miały dużej styczności z piłką nożną.

- Na szczęście nie mieliśmy problemu ze skompletowaniem drużyn, ponieważ zapisy cieszyły się dużym zainteresowaniem – mówi Mateusz Szip, trener dwóch zwycięskich drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Chorzowie. – Drużyna U-12 miała nieco dłuższą i trudniejszą drogę do finału wojewódzkiego, ponieważ musiała się zmierzyć w finale powiatowym na Orliku w Świętochłowicach z SP 25 w Chorzowie. Na szczęście nasza zwycięska passa trwała również na etapie wojewódzkim i liczymy, że utrzyma się w obydwu drużynach także w Warszawie. Jestem pod ogromnym wrażeniem dotychczasowego zaangażowania wszystkich zawodniczek w mecze – dodaje.

Ze względu na pożar w Siemianowicach Śląskich i bezpieczeństwo dzieci rozgrywki kategorii U-8 zostały przerwane.

GALERIA ZDJĘĆ Z ŚLĄSKIEGO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO

Finał Ogólnopolski XXIV edycji Pucharu Tymbarku odbędzie się w dniach 8-10 czerwca w Warszawie. Wielki Finał na PGE Narodowym w kategorii U-10 i U-12 zaplanowano na 10 czerwca – tuż przed spotkaniem towarzyskim Polska-Turcja. Wcześniej, bo już 28 maja, dowiemy się, w jakich grupach będą rywalizowały drużyny. Losowanie grup transmitowane będzie na profilu Łączy Nas Piłka TV na YouTube.

WYNIKI FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH

Z Orlika na stadion!

Do udziału w XXIV edycji Pucharu Tymbarku zgłosiło się 11ąŻ200 drużyn z całej Polski, co stanowi wzrost o 26% w stosunku do poprzedniej edycji turnieju. Od połowy marca większość zespołów przystąpiła do rozgrywek gminnych i powiatowych, aby wyłonić reprezentantów powiatów w trzech kategoriach wiekowych – U-8, U-10 i U-12. Znaczna część rozgrywek została przeprowadzona na Orlikach, które są ważną częścią sportowej infrastruktury w Polsce oraz pełnią istotną funkcję w promowaniu aktywności fizycznej i upowszechnianiu piłki nożnej wśród dzieci. Większa dostępności boisk oraz turnieje, takie jak Puchar Tymbarku, sprawiają, że uczennice i uczniowie chętniej uprawiają sport.

– Puchar Tymbarku to niezwykła inicjatywa, docierająca z roku na rok do coraz większej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy dumni, że w realny sposób możemy przyczyniać się aktywizacji ruchowej dzieci, wspierając ich rozwój nie tylko w zakresie sportowym, ale również społecznym – mówi wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego, Adam Kaźmierczak. – Życzę wszystkim piłkarkom iąŻpiłkarzom, aby turniej był dla nich niezwykłą przygodą, pełną radości z gry, ładnych akcji i pięknych bramek – dodaje.

– Ruch i sport są ważnymi elementami dzieciństwa, bo to inwestycja w zdrowie i kształtowanie charakteru. Dla najlepszych to też możliwość uczynienia pierwszego kroku, by kiedyś zagrać w reprezentacji Polski, a historia Pucharu Tymbarku pokazuje, że to bardzo realne. To projekt, który niesie pozytywne efekty społeczne oraz sportowe, dlatego jako Tymbark już od 18 lat jesteśmy generalnym sponsorem rozgrywek. Życzę wszystkim uczestnikom XXIV edycji Pucharu Tymbarku, by udział w turnieju był fantastyczną przygodą, która jeszcze bardziej rozwinie piłkarską pasję – powiedział Krzysztof Pawiński, CEO Grupy Maspex, do której należy marka Tymbark.

Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku to nie tylko doskonała okazja do zabawy w atmosferze sportowego święta dla zawodników, trenerów i kibiców, ale również szansa na odkrycie talentów w początkowym etapie ich piłkarskiej pasji. Dzieci, które wyróżnią się swoimi umiejętnościami, mogą liczyć na zaproszenie na zgrupowanie Akademii Młodych Orłów, a w przyszłości również powołanie do reprezentacji Polski różnych kategorii wiekowych. Już od etapu wojewódzkiego w wybranych miastach rozgrywki obserwują skauci PZPN oraz lokalnych klubów. Do tej pory w turnieju brało udział wiele zawodniczek i zawodników, grających dziś w najlepszych klubach w Europie i reprezentacji Polski. Aż 11 uczestników Pucharu Tymbarku wywalczyło awans na mistrzostwa Europy z reprezentacją prowadzoną przez selekcjonera Michała Probierza! Są w tym gronie: Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Damian Szymański, Bartosz Slisz, Bartosz Salamon, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior czy Bartosz Bereszyński. Od 2023 roku Puchar Tymbarku oraz jego uczestnicy są oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski.

XXIV edycja Pucharu Tymbarku odbywa się pod Patronatem Honorowym Pre (zydenta RP Andrzeja Dudy, natomiast w Komitecie Honorowym znajduje się Minister Sportu i Turystyki, Minister Edukacji i Minister Zdrowia. Partnerem Pucharu Tymbarku w województwie śląskim jest firma Mirex.



PODSUMOWANIE ŚLĄSKIEGO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO XXIV EDYCJI PUCHARU TYMBARKU

KATEGORIA U-12 CHŁOPCÓW:

1. miejsce – SMS w Tychach

2. miejsce – SP 1 w Zabrzu

3. miejsce – SPMS w Katowicach

Najlepszy zawodnik: Oskar Noras (SMS w Tychach)

Król strzelców: Aleksander Uroda (SPMS w Katowicach)

Najlepszy bramkarz: Nikodem Kaczmarek (SP 1 w Zabrzu)



KATEGORIA U-12 DZIEWCZYNEK:

1. miejsce – SP 17 w Chorzowie

2. miejsce – SPMS w Bielsku-Białej

3. miejsce – SP 1 w Kozach

Najlepsza zawodniczka: Wiktoria Byrska (SPMS w Bielsku-Białej)

Królowa strzelców: Maja Gąsior (SP 17 w Chorzowie)

Najlepsza bramkarka: Amelia Kajor (SP 1 w Kozach)



KATEGORIA U-10 CHŁOPCÓW:

1. miejsce – SPMS w Bielsku-Białej

2. miejsce – SPMS w Bytomiu

3. miejsce – SP 21 w Chorzowie

Najlepszy zawodnik: Radosław Gębołyś (SPMS w Bielsku-Białej)

Król strzelców: Jakub Pawluś (SP 1 w Łazach)

Najlepszy bramkarz: Szymon Droszcz (SP 14 w Gliwicach)



KATEGORIA U-10 DZIEWCZYNEK:

1. miejsce – SP 17 w Chorzowie

2. miejsce – SP w Rudniku

3. miejsce – SP 15 w Katowicach

Najlepszy zawodnik: Lena Zalewska (SP 15 w Katowicach)

Król strzelców: Paulina Bujak (SP w Rudniku)

Najlepszy bramkarz: Lena Kracz (SP 17 w Chorzowie)

O TURNIEJU

Od 24 lat Polski Związek Piłki Nożnej organizuje największy w Europie turniej piłkarski dzieci, realizowany w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. Do tej pory w rozgrywkach udział wzięło wiele piłkarek i piłkarzy grających dziś w najlepszych klubach europejskich oraz reprezentacji Polski. Od 2007 r. Sponsorem generalnym wydarzenia jest marka Tymbark. Więcej informacji na temat Pucharu Tymbarku, nagród oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.laczynaspilka.pl/puchartymbarku.