Zbliża się czas egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź kiedy się rozpocznie i jakie zmiany czekają uczniów kończących szkołę podstawową w 2021 roku.

W całym kraju do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów. Każdy z nich będzie musiał podejść do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jak informuje CKE, największa grupa, bo aż 96,66% ósmoklasistów, podejdzie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najchętniej wybieranym językiem jest język niemiecki, który wybrało 2,92% uczniów podchodzących do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty jest pierwszym obowiązkowym egzaminem w życiu uczniów kończących szkołę podstawową. W 2021 roku będzie się on nieco różnić od egzaminów przeprowadzanych w latach poprzednich.

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku

W związku z długim okresem nauki zdalnej spowodowanej pandemią koronawirusa podjęto decyzję o wprowadzeniu kilku zmian w przebiegu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Zmiana terminu - egzaminy w maju

Największą zmianą jest przeprowadzanie egzaminów w maju , a nie jak w roku poprzednim, w czerwcu. Pierwszy przeprowadzony egzamin ósmoklasisty w 2019 rok odbywał się w kwietniu i tak powinno być nadal, jednak w następnych latach zmiana terminu spowodowana była pandemią koronawirusa. Dzięki tej zmianie ósmoklasiści mają więcej czasu na powtórki do egzaminu, który będzie zakończeniem ich nauki w szkole podstawowej. Nie wiadomo, w jakim terminie egzaminy zostaną przeprowadzone w 2022 roku.

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty zostanie nieco zmodyfikowany przez dostosowanie go do wymagań egzaminacyjnych , a nie jak w latach poprzednich, do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia.

Język polski – usunięcie z listy lektur "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza.

– usunięcie z listy lektur "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza. Matematyka - ograniczenie wymagań dot. działań na pierwiastkach oraz stereometrii.

- ograniczenie wymagań dot. działań na pierwiastkach oraz stereometrii. Język obcy nowożytny - wykreślenie czasu past perfect oraz mowy zależnej z listy środków gramatycznych.

Egzamin ósmoklasisty – harmonogram i zasady

25 maja 2021 r. godz. 9:00 – Egzamin z języka polskiego

Czas trwania: 120 minut.

Maksymalna liczba punktów: 45 punktów

Składa się z dwóch części: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt część 2: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru: rozprawka lub opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

26 maja 2021 r. godz. 9:00 – Egzamin z matematyki

Czas trwania: 100 minut

Maksymalna liczba punktów: 25 punktów 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Liczba zadań otwartych: 4

27 maja 2021 r. godz. 9:00 – Egzamin z języka obcego

Czas trwania: 90 minut

Maksymalna liczba punktów: 55 punktów 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.



Jak informuje CKE, w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o:

60 minut – w przypadku języka polskiego,

– w przypadku języka polskiego, 50 minut – w przypadku matematyki,

– w przypadku matematyki, 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w maju, przewidziano dodatkowy termin w dniach 16-18 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyników egzaminów ósmoklasiści mogą spodziewać się 2 lipca, natomiast zaświadczenia wydawane przez szkołę będą do odbioru 9 lipca.

W dniu każdego egzaminu, około godziny 13:00, na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną opublikowane arkusze egzaminacyjne ze zdawanego w tym dniu przedmiotu.