Matura próbna 2021: zasady i harmonogram

Od 3 do 16 marca odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sprawdź co musisz wiedzieć przed podejściem do egzaminu próbnego i zapoznaj się z jego harmonogramem.

Już 3 marca rozpoczną się próbne egzaminy maturalne i potrwają do 16 marca. Organizowane są one przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Chętni uczniowie mogą do nich podejść stacjonarnie w swoich szkołach, zachowując reżim sanitarny. Od zakończenia ferii zimowych, czyli od 18 stycznia na lekcje w szkołach chodzili tylko uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej. Maturzyści mają teraz okazję, by wrócić na chwilę w mury swojej szkoły i sprawdzić swoją wiedzę.

Próbna matura – co musisz wiedzieć

Podejście do próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne i nie jest obowiązkowe. Uczeń który nie podejdzie do egzaminu próbnego, nie powinien mieć wyciąganych z tego tytułu żadnych konsekwencji. CKE uczula by nie wystawiać uczniom ocen za wyniki z próbnego egzaminu. Ma on na celu jedynie sprawdzenia wiedzy i wskazania co jeszcze należy powtórzyć. Przy okazji uczeń może też zapoznać się z arkuszem egzaminacyjnym i poznać wszystkie procedury.

Egzamin dostępny w internecie

CKE uwzględnia fakt, że niektórzy uczniowie nie będą mogli podejść do próbnego egzaminu np. z powodu choroby lub kwarantanny, dlatego arkusze próbnej matury 2021 zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Odpowiedzi do próbnych egzaminów zostaną przekazane dyrektorom szkół oraz opublikowane następnego dnia po dniu egzaminu o godzinie 10:00, a jeśli egzamin odbywać się będzie w piątek to odpowiedzi opublikowane zostaną tego samego dnia po godzinie 20:00.

Próbny egzamin maturalny 2021 - harmonogram

3 marca – środa

9:00 - język polski - poziom podstawowy,

14:00 - język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony, język mniejszości narodowych - poziom podstawowy.

4 marca – czwartek

9:00 - matematyka - poziom podstawowy,

14:00 - historia muzyki - poziom rozszerzony, filozofia - poziom rozszerzony.

5 marca – piątek

9:00 - język angielski - poziom podstawowy,

14:00 - historia sztuki - poziom rozszerzony, język kaszubski - poziom rozszerzony.

8 marca – poniedziałek

9:00 – język angielski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

14:00 – język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - poziom podstawowy

9 marca – wtorek

9:00 – język polski – poziom rozszerzony,

14:00 – język francuski, rosyjski, włoski – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

10 marca – środa

9:00 – matematyka – poziom rozszerzony

14:00 – język hiszpański i niemiecki – poziom rozszerzony i dwujęzyczny

11 marca – czwartek

9:00 – biologia – poziom rozszerzony,

14:00 – informatyka – poziom rozszerzony,

12 marca - piątek

9:00 – chemia – poziom rozszerzony,

14:00 – wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony,

15 marca – poniedziałek

9:00 – historia – poziom rozszerzony,

14:00 – fizyka – poziom rozszerzony,

16 marca – wtorek

9:00 – geografia – poziom rozszerzony,

14:00 – języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony.

Zasady bezpieczeństwa podczas próbnej matury

Podczas próbnej matury będą obowiązywały restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Uczniowie podchodzący do matury próbnej w szkole będą musieli dostosować się do szczególnych zasad bezpieczeństwa. Będą musieli mieć założone maseczki, aż do czasu kiedy zajmą swoje miejsca w sali. Konieczne będzie również utrzymywanie dystansu społecznego przed, w trakcie i po egzaminie. Niewskazane jest grupowe dzielenie się emocjami i wrażeniami po egzaminie. Uczniowie będą musieli dezynfekować ręce, a zwłaszcza przed użyciem przedmiotu ogólnodostępnego, np. słownika podczas egzaminu.

Właściwy egzamin maturalny odbędzie się od 4 do 20 maja. Matura w 2021 roku będzie składać się tylko z trzech egzaminów pisemnych, czyli z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W odróżnieniu od lat poprzednich maturzystów nie będą obowiązywały egzaminy ustne, ani jeden wybrany przedmiot dodatkowy.