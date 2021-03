Warsztaty teatralne dla maturzystów

Teatr Zagłębia proponuje uczennicom i uczniom warsztaty do spektakli jako dobre uzupełnienie przygotowań do matury. Przedstawienie teatralne, obok książki, filmu czy źródeł historycznych, to interesujący nośnik treści kulturowych, których sprawnego opanowania wymaga forma egzaminów. Dramaturgia, forma inscenizacji i specyfika teatru w ogóle są wdzięcznym polem łączenia języka i kultury. Dlatego podczas warsztatów skupimy się na omówieniu wszystkich tych aspektów, a oprócz tego zastanowimy się, co tak naprawdę interesuje nas w tekstach i konkretnych przedstawieniach.

Warsztaty mają formę omówienia spektaklu oraz szeregu interaktywnych działań, angażujących uczniów i uczennice. Wszyscy uczestnicy spotkania proszeni są o włączenie kamerek i mikrofonów.

„Tango”

Warsztaty dla uczniów i uczennic klas 7-8 oraz licealistów i licealistek.

Termin: 6-8 i 29 kwietnia 2021.

Czas trwania: 60 min.

Godzina warsztatów zostanie ustalona indywidualnie z zainteresowaną grupą.

„Tango” Sławomira Mrożka podejmuje problematykę roli intelektualisty we współczesnym świecie, ale także – a może przede wszystkim – trudności komunikacyjnych występujących w każdej rodzinie. Akcja dramatu rozgrywa się w rodzinie Stomila. Ukazany jest konflikt pokoleń, przedstawiciel młodej generacji, Artur, szuka idei, formy, która pozwoliłaby mu uporządkować stosunki w rodzinie i zaprowadzić ład. Ostatecznie dochodzi do intensyfikacji niezdrowych emocji i epidemii skrajnych postawŚ Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że każdy z domowników żyje we własnej „bańce”. Czy da się z niej wyjść i co trzeba zrobić, żeby znaleźć płaszczyznę porozumienia?

„Tartuffe”

Termin: 13-15 kwietnia 2021.

„Tartuffe albo Szalbierz” to jedna z najgłośniejszych sztuk Moliera napisana w 1664 roku. Przez pięć lat była objęta zakazem wystawiania wydanym przez Ludwika XIV, zaś arcybiskup Paryża pod karą ekskomuniki zabraniał wiernym grania, oglądania, a nawet czytania tego utworu. Dramat Moliera to opowieść o Tartuffie jako symbolu politycznej siły, która wykorzystuje religię dla osiągnięcia własnych celów; Orgonie zaślepionym ideologią, doprowadzającym do ruiny rodzinę; czy pani Pernelle, terroryzującej najbliższych swą naiwną wiarą. Pozostali członkowie rodziny: Elmira, Marianna, Damis i Kleant próbują przeciwstawić się obłudnemu Świętoszkowi i przywrócić zburzony przez niego spokój w rodzinnym domuŚ

„Ślub”

Termin: 26-28 kwietnia 2021.

Punktem wyjścia do warsztatów jest temat konfrontacji – bohaterowie Gombrowicza stają twarzą w twarz z własnymi demonami oraz wyobrażeniami o sobie samych i o świecie. Miotają się, łudzą, marzą o innym życiu, jednocześnie są niezdolni do dokonania jakichkolwiek zmian. Dlaczego Henrykowi tak bardzo niewygodnie w rzeczywistości i z czym się musi rozliczyć? Co oznacza powrót bohatera w rodzinne strony i z czym dla każdego z nas wiąże się „bycie w domu”? Podczas warsztatów pracujemy z fragmentami scenariusza i wykonujemy rozmaite ćwiczenia, by rzeczywistość spektaklu odnieść do codziennego życia współczesnych nastolatek i nastolatków.