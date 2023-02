Zdobądź 5000 zł na działania społeczne. Rusza kolejna edycja konkursu "Śląskie Lokalnie"

Rusza kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skierowanego do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy projekt społeczny.

Weź udział w konkursie

Zaprasza się na otwarte, darmowe spotkanie informacyjne na temat możliwości ubiegania się o dotację do 5 tys zł. – Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której rozdajemy granty na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Dotacje mogą być przeznaczone na rozwój młodych organizacji pozarządowych lub realizację projektu społecznego. Mikroprojekty w III edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2023 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2023 roku. Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego do 2 marca – podkreślają organizatorzy.

Spotkanie odbędzie się w Sosnowcu, 10 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Plac Kościuszki 5.

Szczegóły konkursu

Podmiotem organizującym spotkanie jest Fundacja Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic – Operator konkursu w województwie śląskim od 2018 roku.

Działanie finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu NOWEFIO.