Zbiórka na rzecz 17-letniego mieszkańca Sosnowca

17-letni mieszkaniec Sosnowca z dziecięcym porażeniem mózgowym potrzebuje naszej pomocy! Chłopca wychowuje tylko mama, a leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne.

17-letni Piotrek Piechala już od dnia narodzin choruje na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę lekooporną, uszkodzony wzrok i kilka drobniejszych schorzeń. Od 2. miesiąca życia chłopiec jest bardzo intensywnie rehabilitowany oraz leczony w kilku poradniach specjalistycznych.

W 2015 roku mama Piotrusia dowiedziała się o terapii komórkami macierzystymi. Są one z powodzeniem stosowane zarówno w przypadku padaczki lekoopornej, jak i dziecięcego porażenia mózgowego. Komórki regenerują uszkodzone obszary mózgu, dzięki czemu dziecko zaczyna dużo lepiej funkcjonować.

- Piotruś jest już po kilku seriach podań komórek macierzystych. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość przyjmowanych leków na padaczkę, a same ataki, od kilku lat go nie męczą – przekazała mama Piotrusia. - Gdy porównuję stan Piotrusia sprzed kilku lat, mam wrażenie, że to zupełnie inne dziecko – dodała.