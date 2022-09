"Jesteśmy z Sosnowca! Horrorshow" – specjalny odcinek Bibliotalku

Specjalny odcinek podcastu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu już czeka na słuchaczy. Z audycją zapoznać się można bezpłatnie za pośrednictwem kanału YouTube sosnowieckiej Biblioteki lub popularnych serwisów podcastowych (Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts, Overcast, Apple Podcasts, Anchor.fm). W roli gościa wystąpił Sławomir "Banan" Banasik – wokalista grupy Horrorshow.

Sosnowiecki Horrorshow, legenda polskiej sceny oi! i ska!

To skład działający, z przerwami, od 1994 roku! Przez prawie 30 lat istnienia, zespół stworzył wiele świetnych utworów (które wydane zostały m.in. na płytach „Ryps Wyps” czy „Ultra Kuku”) i napisał kilka sztandarowych numerów o Zagłębiu Sosnowiec, które do dziś rozbrzmiewają na stadionie. Miłość do piłki nożnej i do sosnowieckiej drużyny stała się niejako wizytówką tego zespołu, a utwory o piłkarskim klubie wyróżniają ich styl na mapie polskiej muzyki oi! Horrorshow to także lokalni patrioci, którzy w swoich tekstach przemycają też regionalne prawdy i ważne dla Zagłębiaków fundamenty, śpiewając np. „Moje miasto tylko graniczy ze Śląskiem, moje miasto leży w Zagłębiu Dąbrowskim”. To także dzięki nim w wielu miastach Polski można usłyszeć nośny refren „Jesteśmy z Sosnowca!”.

Wywiad przeprowadził Tomasz Szymczyk z Kuriera Miejskiego.

Linki do podcastu:

„Bibliotalk” to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu

Gospodarzem audycji jest Patryk Maciocha – pracownik działu Multimediów Zagłębiowskiej Mediateki. W podcaście rozmawiamy na tematy związane z szeroko rozumianą kulturą. W centrum uwagi znajdują się: literatura, kino, muzyka, seriale, sztuka i wiele innych. Różnorodności tematów wtóruje niezwykle ciekawy dobór gości. Wśród rozmówców znajdują się bibliotekarze, filmoznawcy, kulturoznawcy, menadżerowie kultury, filolodzy i artyści.

„Bibliotalk” nie jest kolejną poważną i sztywną audycją internetową dla koneserów. Audio-rozmowy sosnowieckiej Biblioteki skupiają się na aktualnych zjawiskach kulturalnych, a wyróżniają je: swoboda w ujęciu tematów, lekki i przyjemny charakter wymiany myśli i poglądów, a także pasjonujące dyskusje prawdziwych miłośników kultury. Nie brakuje ciekawostek, recenzji, poleceń. Audycje publikowane są średnio raz w miesiącu.

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem regularnych informacji o ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu zachęcamy do zapisania się do newslettera za pośrednictwem strony www.biblioteka.sosnowiec.pl i śledzenia nas w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok).