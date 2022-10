2. edycja Festiwalu Przestrzeń Słowa [PROGRAM]

W dniach 22-29 października 2022 w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11) w Sosnowcu odbędzie się druga edycja międzynarodowego Festiwalu Przestrzeń Słowa. W ciągu ośmiu październikowych dni, w Auli Zagłębiowskiej Mediateki odbędzie się 7 spektakularnych, interdyscyplinarnych wydarzeń literacko-muzycznych, podczas których wystąpi 31 znakomitych artystów – pisarzy, poetów, muzyków i tłumaczy. Wszystkie festiwalowe wydarzenia będą rozpoczynały się o godz. 18.00, a wstęp na poszczególne spotkania i koncerty jest bezpłatny.

Druga edycja Festiwalu Przestrzeń Słowa obfitowała będzie w elektryzujące wydarzenia oraz znakomitych artystów. Pośród zaproszonych gości znalazła się wybitna poetka Ewa Lipska oraz znakomity angielski pisarz, poeta i krytyk sztuki Rod Mengham. Wyjątkowym momentem Festiwalu będzie zapewne koncert legendarnej formacji Variété, któremu towarzyszyło będzie spotkanie z liderem i wokalistą grupy, a jednocześnie znakomitym poetą, Grzegorzem Kaźmierczakiem. Innym fascynującym wydarzeniem muzycznym będzie koncert nowego projektu Marcina Świetlickiego - grupy Morświn. Wyjątkową okazją zmierzenia się z przebogatą tradycją songwriterów i songwriterek będzie spotkanie przebiegające pod prowokacyjną nazwą „Songwriterzy, poeci czy nudziarze?”.

Dyskusja zwieńczona zostanie koncertem fenomenalnego brytyjskiego songwitera Luke’a De-Sciscio, którego tegoroczny album „The Banquet” podbija od kilku miesięcy serca brytyjskich krytyków oraz publiczności. Miłośnicy poezji będą mieli swoje święto podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą „Niespokojne: dynamiczny ląd”. Pośród kilku występujących poetów pojawią się tak głośne literackie osobowości jak Urszula Honek oraz Andrzej Muszyński, a finałowym akcentem spotkania będzie koncert zespołu Psie Lico, na czele którego stoi niezwykle utalentowany poeta Kalina Jaglarz. Festiwal zainaugurowany zostanie intrygującą dyskusją dotyczącą kondycji współczesnego świata oraz niepewnej przyszłości generującej uczucia niepokoju i niepewności, wywołującej w nas poczucie utraty „gruntu pod nogami”, który najdobitniej ująć można przymiotnikiem „nieznane”. W spotkaniu udział wezmą Tadeusz Sławek, Ryszard Koziołek i Grzegorz Jankowicz.

Organizatorzy 2. edycji Festiwalu Przestrzeń Słowa uczynili pojęcie "Nieznane" hasłem towarzyszącym tegorocznej odsłonie wydarzenia. Nieznane pozostają bowiem odpowiedzi na pytania o przyszłość świata, który kruszy się na naszych oczach (kryzys klimatyczny, pandemia, wojna na Ukrainie, starcie cywilizacji etc.). Z drugiej strony obecny impas i wrażenie utraty pewnych punktów oparcia mogą w konsekwencji doprowadzić ludzkość do odwrócenia niekorzystnych procesów oraz globalnych zmian, stając się szansą na budowę lepszego porządku i wykreowanie nowych narzędzi, instytucji i zasad. Czy będą one w stanie uwolnić w ludziach nową energię społeczną, która pozwoli wykreować bardziej adekwatne wizje dalszego współistnienia i zaproponować narzędzia ich realizacji? Nieznane... Ten wątek lęku, niepewności, ale i nadziei będzie stanowił swego rodzaju intelektualną konstrukcję Festiwalu, prowadząc tę opowieść o nieznanym jeszcze świecie, który powstanie na gruzach znanego.

Zasadą, którą kierują się organizatorzy Festiwalu Przestrzeń Słowa jest nowatorskie podejście do tradycyjnych literackich spotkań, które zgodnie z zamierzeniem organizatorów powinny przebiegać w sposób odpowiadający wyzwaniom XXI wieku, charakteryzując się dynamiką, intrygującą tematyką debat i literackich prezentacji, które zostają skonfrontowane z interdyscyplinarnością właściwą dla kultury współczesnej, w której literatura coraz częściej wchodzi w interakcje z muzyką, sztukami wizualnymi, filmem oraz happeningiem.

PROGRAM FESTIWALU PRZESTRZEŃ SŁOWA:

20 października - czwartek, godz. 18.00

NIEZNANE: co się wyłoni z chaosu?

Spotkanie: Tadeusz Sławek, Ryszard Koziołek

Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz

23 października - niedziela, godz. 18.00

NIEPOHAMOWANE: ale o co chodzi?

Koncert: Morświn & Marcin Świetlicki

25 października - wtorek, godz. 18.00

NIEWIDZIALNE: morze odpływa

Spotkanie: Rod Mengham (Anglia)

Prowadzenie: Renata Senktas & Bartek Majzel

Muzyka: Łukasz Marciniak (gitara), Jakub Wosik (kontrabas)

Spotkanie połączone z performancem literacko-muzycznym oraz pokazem etiud filmowych M. Atkinsa i R. Menghama

26 października - środa, godz. 18.00

NIEPEWNE: songwriterzy, poeci czy nudziarze?

Rozmowa: Rafał Księżyk, Szymon Kloska

Koncert: Luke De-Sciscio (Anglia)

27 października - czwartek, godz. 18.00

NIESPOKOJNE: dynamiczny ląd

Prezentacje poetyckie: Urszula Honek, Andrzej Muszyński, Sylwia Jaworska, Paweł Lekszycki, Jakub Pszoniak

Dźwięki między słowa: Kalina Jaglarz (głos, gitara)

Koncert: Kalina Jaglarz & Psie Lico

28 października - piątek, godz. 18.00

NIEPODWAŻALNE: przytulę do ziemi ręką kwiat

Koncert: Variété

Spotkanie: Grzegorz Kaźmierczak

Prowadzenie: Szymon Kloska

29 października - sobota, godz. 18.00

NIEUSTAJĄCE: dalszy ciąg jest nietykalny

Spotkanie: Ewa Lipska

Performance literacko-muzyczny: Ewa Lipska (wiersze), Henryk Gembalski (skrzypce)

Prowadzenie: Anna Marchewka

Czym jest Przestrzeń Słowa?

Przestrzeń Słowa jest całorocznym międzynarodowym cyklem wydarzeń literacko-muzycznych poszerzonych, zgodnie z duchem XXI wieku, o interdyscyplinarne działania wizualne, happeningowe i filmowe.

Program składa się z cyklu comiesięcznych wydarzeń oraz październikowego Festiwalu Przestrzeń Słowa.

Przedsięwzięcie stanowi nowatorski, międzynarodowy cykl kilkunastu wydarzeń artystycznych rocznie, który ma na celu wykreowanie istotnych i atrakcyjnych narracji dotyczących współczesnej kultury i otaczającego nas świata.

Do tej pory, w ramach Przestrzeni Słowa, gościliśmy wielu wybitnych artystów: autora kanonicznego „Trainspotting” Irvine'a Welsha (Szkocja), Jurija Andruchowycza (Ukraina), Chulud Szaraf (Syria), Hatifa Janabi (Irak), Wojciecha Waglewskiego, Artura Rojka, Przemysława Czaplińskiego, Piotra Metza, Filipa Łobodzieńskiego, Jerzego Jarniewicza i wielu innych. Odbyły się koncerty zespołów dylan.pl, Kierszenbaum, Karbido, Chain Smokers, Tymona Tymańskiego oraz Brzoska/Marciniak/Markiewicz.

Honorowy patronat nad Przestrzenią Słowa 2022 objęli: Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński i Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. Ryszard Koziołek.

Partnerem przedsięwzięcia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Patronat medialny objęli: Dwójka – Polskie Radio, Gazeta Wyborcza, Telewizja TVS, Dziennik Zachodni, ArtPapier, Magazyn Wizje, Kurier Miejski, Miesięcznik Śląsk, silesiakultura.pl, sosnowiec.pl, sosnowiecki.pl.