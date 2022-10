Dyżury telefoniczne w sprawie emerytur i przeliczenia świadczeń

Masz pytanie dotyczące swojej emerytury, zastanawiasz się, jak możesz ją podwyższyć, a także, w jakich sytuacjach można składać wniosek o przeliczenie? Kiedy nauczyciel może przejść wcześniej na emeryturę, jakie roczniki mogą korzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielać będą eksperci z sosnowieckiego oddziału ZUS podczas dyżurów telefonicznych 13 i 18 października.

Informacje na telefon – dyżury ekspertów ZUS

13 października, w godz. od 9.00 do 11.00, dzwoniąc pod nr tel. 32 671 77 10 będzie można zapytać o przeliczenie świadczenia emerytalnego.

- Kto może starać się o przeliczenie świadczenia, kiedy i jak można złożyć wniosek oraz jakie dokumenty będą do tego niezbędne - takie pytania najczęściej padają na salach obsługi klienta. Przeliczenie świadczenia to ważny temat dla seniorów. W wielu przypadkach pozwala ono na podwyższenie dotychczasowej emerytury. Dlatego zachęcamy do rozmowy telefonicznej z naszym ekspertem już w najbliższy czwartek, 13 października – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Natomiast, 18 października, w godz. od 9.00 do 11.00, pod nr tel. 32 368 34 69, będzie dyżurował specjalista w zakresie emerytur dla nauczycieli i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

- To temat dla jednej grupy zawodowej, ale jak wiemy z naszych doświadczeń wzbudza on wiele pytań i wątpliwości, a najlepiej rozwiać je u źródła, czyli w ZUS, który zajmuje się przyznawaniem prawa do tych świadczeń. Serdecznie zapraszamy do korzystania z przygotowanej tego dnia infolinii dla nauczycieli – dodaje rzeczniczka.

Ekspert ZUS wyjaśni jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać prawo do świadczeń dla nauczycieli, o jakie dokumenty należy wcześniej zadbać, by złożyć je razem z wnioskiem, a także jak wylicza się świadczenie kompensacyjne i emeryturę nauczycielską oraz czy można podjąć pracę korzystając z uprawnień do wcześniejszej emerytury.