Listy z ZUS z decyzją o "czternastce"

Każdy, komu wypłacono "czternastą emeryturę" otrzyma pisemną decyzję o przyznaniu świadczenia. ZUS wysyła listy do emerytów i rencistów z taką informacją. W województwie śląskim trafi on do blisko 900 tys. osób. W sumie w całym kraju ZUS wyślę ponad 7 mln decyzji.

- Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłacał "14-tki" od 25 sierpnia do 20 września br. Pieniądze były wypłacane wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym – informuje Beata Kopczyńska.

W całym kraju list z decyzją trafi do blisko 7 mln osób, a w województwie śląskim do prawie 900 tys. mieszkańców. „Czternastka”, zgodnie z przepisami, nie otrzymały osoby, których kwota przyznawanego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyniosłaby mniej niż 50 zł. Oznacza to, że "14-tki" nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od 4188,44 zł brutto. Czternastka nie przysługiwała również tym, których główne świadczenie było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania).

Kto miał prawo do świadczenia?

Prawo do "14-tki" mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę (1338,44 zł brutto) otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Jaka jest wysokość czternastki?

Pełna wysokość czternastki wynosi 1217,98 zł na rękę. Od tego świadczenia nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.