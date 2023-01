Trwa zbiórka na lepszą przyszłość dla Piotrusia i Damiana!

Piotruś i Damian Pilarek to dwaj mali sosnowiczanie, którzy codziennie walczą o swoją sprawność. Rodzice chłopców założyli zbiórkę na ich leczenie i rehabilitację, które pochłaniają na co dzień ogromne koszty.

Oczka w głowie rodziców

Damian i Piotruś na co dzień mieszkają z kochającymi rodzicami w Sosnowcu. Młodszy z nich, 4-letni Piotruś, zmaga się z autyzmem, niepełnosprawnością sprężoną, upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez co rozwija się wolniej niż rówieśnicy. Chłopczyk nie mówi i nie chce się bawić z innymi dziećmi, jakby przebywał we własnym świecie.

Jego starszy brat, 6-letni Damian ma spore zaległości względem rówieśników, gdyż jako małe dziecko bardzo poważnie chorował. Przez chorobę nerek chłopiec poszedł do przedszkola dopiero w wieku 5 lat. Rodzice dostrzegają, że ich syn odbiega rozwojem od innych dzieci w jego wieku – sądzą, że przyczyną jest czas spędzony w szpitalach na intensywnym leczeniu.

Liczy się każda złotówka

Na co dzień leczenie i rehabilitacja Piotrusia i Damiana pochłaniają znaczną część zarobków rodziców chłopców. Mimo to rodzice dzielnie walczą o sprawność, a co za tym idzie – normalne życie dla swoich synów. Przyznają, że powoli zaczyna brakować im niezbędnych środków na leczenie chłopców, dlatego zdecydowali się założyć zbiórkę na stronie siepomaga.pl. Bardzo proszą o pomoc – w walce o zdrowie Piotrusia i Damiana liczy się każda złotówka!

Aby wesprzeć zbiórkę, wystarczy kliknąć poniższy baner!