Styczeń miesiącem porad telefonicznych w sosnowieckim Oddziale ZUS

Oddział ZUS w Sosnowcu w styczniu organizuje telefoniczne dyżury dla klientów. Eksperci będą informować na temat subkonta, zasad dziedziczenia środków po zmarłym. Będzie też okazja zapytać o zasiłki chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne, a dla przedsiębiorców przygotowano aż dwa dyżury dotyczące Małego ZUS plus, czyli jak płacić mniejsze składki.

Dyżury odbywać się będą w wyznaczonych dniach, zawsze w godz. od 9.00 do 11.00. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się ze specjalistami ZUS telefonicznie, bez konieczności wychodzenia z domu. Poszczególny harmonogram dyżurów przedstawia się następująco:

- Zapraszamy do udziału w telefonicznych konsultacjach. Organizujemy je dla klientów, po to, by rozwiać ich wątpliwości i odpowiedzieć na pytania. Wiedzę najlepiej zdobywać u źródła, czyli u ekspertów, którzy na co dzień pracują z tymi przepisami, dzięki temu unikniemy nieporozumień czy przekłamań, bo informacje, które otrzymamy są zgodne z obowiązującym prawem i dotyczą naszego indywidualnego zapytania – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.