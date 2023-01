Dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku

Wraz z nadejściem nowego roku nastąpił wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę. Za nami już pierwsza podwyżka, która obowiązuje od 1 stycznia. Kolejna zaplanowana jest na 1 lipca. Ile wynosi płaca minimalna w 2023 roku?

Wyższa płaca minimalna

Przez rosnącą inflację, rząd zdecydował o podniesieniu płacy minimalnej, aby poprawić byt Polaków. Projekt ustawy budżetowej, w której ustalono m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjęto już 30 sierpnia.

Od 1 stycznia kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3490 złotych, co oznacza wzrost o 480 złotych w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku (3 010 zł). Kolejna podwyżka przewidziana jest na 1 lipca – wówczas płaca minimalna zostanie podniesiona do 3600 złotych, czyli 590 złotych więcej niż w minionym roku.

Zmiany w stawkach godzinowych

Rząd nie zapomniał również o osobach pracujących na umowach cywilnoprawnych, które zarabiają na podstawie stawek godzinowych. Te również uległy podwyższeniu. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 roku wynosi 22,80 zł, co oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku. Podobnie jak w przypadku płacy minimalnej, stawki godzinowe również ponownie wzrosną w lipcu, do kwoty 23,50 zł za godzinę.

Ile wyjdzie "na rękę"?

Orientacyjnie, od 1 stycznia 2023 pracownik otrzyma na rękę 2700 zł netto, zaś po podwyżce 1 lipca będzie to ok. 100 złotych więcej, tj. 2800 zł netto. Jeśli chodzi o minimalne stawki godzinowe, pracownik na rękę otrzyma 20 zł (od 1 stycznia), a od lipca – 21 zł.