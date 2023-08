Zbadaj się na 50. urodziny. Badania profilaktyczne w Sosnowcu

W trosce o zdrowie mieszkańców Sosnowca władze miasta zapraszają do udziału w profilaktycznych badaniach zdrowotnych skierowanych do sosnowiczan, którzy w bieżącym, 2023 roku obchodzą swoje 50. urodziny.

Badania są darmowe. Będzie można z nich skorzystać jednorazowo od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023 w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 (budynek B – III piętro, Punkt Pobrań Diagnostyki Laboratorynej – tel. 32 4130346).

– Nie jest tajemnicą, że w pewnym wieku stajemy się bardziej narażeni na choroby, które bardzo dobrze znamy, ale tylko z opowieści. Wydaje nam się, że problemy ze zdrowiem nas nie dotyczą i będzie tak już zawsze. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że jedynym sposobem na długie i zdrowe życie jest regularne badanie się, bo to szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia zwiększają nasze szanse na szybki powrót do zdrowia. Warto skorzystać z tego wyjątkowego prezentu – zachęca do badań Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.