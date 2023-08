Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych w Sosnowcu. Sprawdź szczegóły!

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia w Sosnowcu odbędzie się wyjątkowa impreza XII ClassicMania – Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych. Gospodarzem wydarzenia jest Designer Outlet Sosnowiec, na terenie którego odbędzie się tegoroczna edycja, akcji patronuje Prezydent Miasta Sosnowiec.

XII ClassicMania: Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych w Sosnowcu!

ClassicMania - Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych to znana, wyjątkowa impreza motoryzacyjna, organizowana w Sosnowcu od 2010 roku. Każda edycja przyciąga uczestników i miłośników retro pojazdów z Polski i zagranicy. W ostatnią niedzielę wakacji, 27 sierpnia wystartuje już XII edycja tego zjawiskowego wydarzenia, która odbędzie się pod hasłem „AUTOMOBILIŚCI Wszystkich Krajów Łączcie Się!” Tegoroczne wydarzenie w całości zaplanowane jest na terenie Designer Outlet Sosnowiec przy ulicy Orląt Lwowskich. Na parkingu przy centrum prezentowane będą zabytkowe pojazdy z minionych epok, z różnych krajów i różnego przeznaczenia.

– To wydarzenie jest niezapomnianym zakończeniem wakacji, dlatego tym bardziej cieszymy się, że to właśnie do nas możemy zaprosić miłośników motoryzacji i ich rodziny. W tę wyjątkową niedzielę przygotowaliśmy też wielki rodzinny piknik z bezpłatnymi oczywiście atrakcjami, jak m.in. festiwal kolorów, więc każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Dodatkowo jest to dzień handlowy, więc przy okazji wizyty na imprezie będzie można zaplanować ostatnie szkolne sprawunki – mówi Elżbieta Zygmunt, Marketing Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Atrakcje podczas ClassicManii

W tę ostatnią niedzielę wakacji uwaga organizatora pikniku rodzinnego skupi się również na najmłodszych. Na parkingu przy Designer Outlet Sosnowiec będzie czekać mnóstwo dobrej zabawy. Jak na motoryzacyjną imprezę przystało, będą mini autka napędzane silniczkami, dmuchańce, możliwość wykonania profesjonalnej karykatury, foto budka czy ogromne bańki mydlane. Piknik wystartuje o 10.00, a zabawa potrwa aż do 16.00. Wszystko po to, by osłodzić najmłodszym ostatnie dni przed startem roku szkolnego.

27 sierpnia to też niedziela handlowa, drzwi centrum zostaną otwarte już o 9.00, nie zabraknie więc okazji do zakupów i doposażenia się tuż przed rozpoczęciem szkoły.